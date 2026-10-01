Flor de la V explotó contra Javier Milei: "Gobierno de hijos de..."

Flor de la V se refirió este último martes 29 de septiembre en vivo, durante Argenzuela, el ciclo que conduce Jorge Rial por C5N, a los dichos transfóbicos de Daniel Avellaneda en su contra. Durante la conversación también expresó su malestar por la escasa reacción de Jonatan Viale y Cristina Pérez para detenerlo y habló del contexto político en el que se produjeron estos hechos.

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Referido a esto último, expuso: "Tengo cincuenta años, ¿me tengo que callar? Yo ya me callé mucho tiempo. Mucho tiempo me hicieron creer que yo no podía opinar. Que yo no podía hablar, que yo no tenía ni derecho a existir, Jorge. Y eso me lo hicieron creer. Y, la verdad, no. Nunca más, nunca más".

Posteriormente, hizo referencia a la historia de las movilizaciones del colectivo al que pertenece en Argentina: "Desde que volvió la democracia, el colectivo LGBTIQ+ ha marchado. Desde Jáuregui en el 92', cuando los maricones y los putos tenían que salir con máscara para que no los echen de su trabajo. Marchamos y la calle nos hizo conquistar muchos derechos. Y la verdad, si yo hoy tengo que callar para conservar un trabajo, no hice nada. Si eso me cuesta un puesto de trabajo, orgullosa. Pero no quiero ser cómplice de un gobierno de hijos de puta", aseveró enfurecida.

El palito a Jonatan Viale

En un momento de la entrevista, el conductor le preguntó si alguna vez había recibido algún comentario por la postura que mantiene frente a las cámaras. "No. Y si me dicen, ¿sabés cómo junto mi valija y me fui, Jorge? A esta altura de mi vida yo junto mis trapitos, mis taquitos, mis aros y me voy. Porque la verdad que, como se lo dije a Jonathan Viale y se lo vuelvo a decir ahora, yo puedo mirar a mis hijos a la cara y ellos pueden estar orgullosos de su madre. Los dos pueden salir a la calle, que es lo que yo les digo siempre, con orgullo por todo lo que ha hecho su mamá y lo que se ha bancado su mamá y lo que sigue haciendo por este país", señaló.

Jonatan Viale, reconocido periodista.

Luego de esa declaración, la conductora agregó una reflexión todavía más contundente: "Yo no sé si él (Jonathan Viale) puede decir lo mismo".