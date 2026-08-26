La firme decisión de Camila Mayan sobre el reclamo a Mac Allister: "Quiero..."

Camila Mayan lleva bastante tiempo en boca de muchos, sobre todo tras conocerse el reclamo económico que decidió llevar adelante en el plano judicial contra Alexis Mac Allister, su expareja. A pesar de las críticas que le llovieron; le llueven y le seguirán lloviendo por esa determinación, la joven defendió su postura en cada oportunidad que tuvo.

Un ejemplo de ello fue su más reciente aparición pública (por fuera de su rol en Patria y Familia), donde reafirmó su intención de no darle mayor entidad al tema y querer que todo se resuelva de la manera más rápida y silenciosa posible.

Cami Mayan cuando estaba con Mac Allister

¿Qué dijo Cami Mayan sobre el reclamo a Mac Allister?

Precisamente en diálogo con Puro Show, la mediática expuso: "No tengo ninguna opinión para aportar, yo estoy enfocada en lo mío como siempre, trabajando y haciendo lo que me gusta, me mantengo en esa". Al ser consultada sobre cómo sobrelleva la situación y qué actitudes decidió tomar para evitar a los haters, sostuvo: "Una trata de no leer, no mirar X, por ejemplo".

Con relación a su pedido de compensación económica, reiteró que no tenía nada para opinar, aunque comentó que "el otro día se aclararon un par de cosas". Finalmente, buscó calmar las aguas al aseverar que está "tratando de no darle más bola al asunto". "Quiero tener paz", exclamó sumamente desiderativa.