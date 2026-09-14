Final de Gran Hermano: la fecha confirmada y cuándo termina el reality de Telefe

Gran Hermano Generación Dorada tendrá una definición inédita para el reality en Argentina, ya que las tres participantes que alcanzaron la instancia final son mujeres.

La definición de Gran Hermano Generación Dorada se acerca y Telefe ya confirmó cómo serán los últimos días del reality. Con tres participantes todavía en competencia, el programa atraviesa una instancia inédita en Argentina y prepara una serie de emisiones especiales antes de conocer a la nueva campeona.

{{{htmlAmp}}}

Cuándo es el final de Gran Hermano 2026

El final de Gran Hermano será el miércoles 16 de septiembre de 2026, fecha en la que se conocerá quién se consagrará campeona de Generación Dorada. La edición comenzó el 23 de febrero y transita sus últimas jornadas después de varios meses de convivencia y competencia.

Antes de la definición por el primer puesto habrá una instancia clave. Este lunes 14 de septiembre se determinará quién ocupará el tercer lugar del podio. De esta manera, una de las tres finalistas deberá abandonar la casa y las dos restantes continuarán en carrera por el título.

Las tres participantes que llegaron a esta etapa son Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y la tucumana Solange “Sol” Abraham.

Gran Hermano tendrá una final inédita con tres mujeres

La edición Generación Dorada tendrá una particularidad histórica para el formato en Argentina: tres mujeres llegaron a la final y competirán por convertirse en la nueva ganadora de Gran Hermano.

La definición se desarrollará después de una temporada marcada por distintas etapas de competencia, nominaciones y eliminaciones. Ahora, con solamente tres jugadoras dentro de la casa, el público tendrá la última palabra para definir el orden final.

La expectativa está puesta especialmente en la jornada del lunes, cuando se conozca quién será la primera finalista en abandonar la casa. El resultado permitirá establecer quiénes serán las dos participantes que llegarán al tramo definitivo del miércoles.

Qué pasará el martes antes del final de Gran Hermano

El martes 15 de septiembre habrá una emisión especial antes del final de Gran Hermano. Las tres concursantes tendrán un encuentro más íntimo dentro de la casa, con la posibilidad de compartir varias horas junto a sus familiares.

El ingreso de los seres queridos tendrá como objetivo acompañar a las finalistas durante las últimas horas de una experiencia que comenzó en febrero. Se tratará de una de las últimas instancias antes de que el público defina quién se queda con el premio mayor.

El miércoles 16, llegará la gran definición de Generación Dorada, con la revelación de los porcentajes oficiales y la consagración de la nueva campeona del reality de Telefe.

Con Charlotte Caniggia, Yipio y Sol como las tres finalistas, el reality atraviesa sus últimas emisiones y definirá en los próximos días quién se queda con el título y el esperado premio mayor.

Cuáles son los premios de Gran Hermano 2026

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada recibirá un premio principal de 70 millones de pesos, además de una casa prefabricada y un reintegro de gastos realizados con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual.

La participante que termine en el segundo puesto obtendrá una casa y 20 millones de pesos, mientras que quien ocupe el tercer lugar recibirá 10 millones.

Los premios serán entregados durante la emisión de Noche de Campeonas, que se realizará el jueves 17 de septiembre, un día después de la gran final. Ese programa también marcará el cierre definitivo de esta edición y contará con reconocimientos especiales para otros jugadores de la temporada.

Así, el miércoles 16 se conocerá a la nueva campeona de Gran Hermano, mientras que el jueves 17 llegará la última emisión vinculada con Generación Dorada y el cierre total del reality.