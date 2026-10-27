Se filtró un video privado de Susana Giménez en su mansión: "Fabulosa"

Susana Giménez volvió a sorprender a sus seguidores con una publicación desde su mansión de Punta del Este, Uruguay. La conductora compartió un video en el que se la ve disfrutando de una reciente adquisición en medio de su extenso jardín y acompañada por sus perros.

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Aunque no suele publicar con demasiada frecuencia en Instagram, donde cuenta con más de 3,4 millones de seguidores, Susana aprovechó la ocasión para mostrar su nueva bicicleta y compartir su entusiasmo por la compra. "¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!!!!! (sic)", escribió la diva junto a las imágenes.

En el video, la conductora aparece pedaleando por el parque de su propiedad, mientras prueba el funcionamiento del rodado. "¡Está fabulosa! En el pasto me cuesta más, pero tiene cambios, le podés cambiar la velocidad...", comentó.

Susana Giménez compartió un particular video en su casa.

Los famosos que reaccionaron al posteo de Susana

Entre los comentarios que recibió la publicación se destacaron los de distintas figuras del espectáculo y personas cercanas a la conductora. Georgina Barbarossa le expresó su cariño con un efusivo "Te amo", mientras que Pachu Peña reaccionó con un breve "Ídola". Teresa Calandra también se sumó a los elogios y le dedicó un "Genia".

Por su parte, Graciela Borges dejó un mensaje que anticipa un próximo encuentro en Uruguay: "Voy pronto, te queremos mucho".