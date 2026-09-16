Salió a la luz un video íntimo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en paralelo al fichaje más caro de la historia del deporte argentino.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes quedaron en el centro de las críticas luego de que se filtrara un video íntimo de ambos en una pileta privada. Tras la difusión de las imágenes, el futbolista recibió una oleada de críticas luego de disputar el derbi contra el Manchester United.

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En el video que se volvió viral aparecen ambos en traje de baño, caminando descalzos por la orilla de la pileta. En un momento, Enzo la lleva en brazos y ambos saltan juntos al agua. Luego, el futbolista la toma de la cabeza y la sumerge durante unos segundos.

Este hecho ocurre en paralelo al fichaje más caro de la historia del deporte argentino, por una suma de 145 millones de euros, y al excelente momento futbolístico que atraviesa Enzo. Incluso, el mediocampista había celebrado recientemente un clásico ganado ante el Manchester United.

Enzo Fernández en el Manchester City.

Enzo Fernández fue titular para el Manchester City en el derbi ante Manchester United

Enzo Fernández fue titular para el Manchester City en el derbi ante Manchester United, disputado el domingo 13 de septiembre en Old Trafford. El equipo visitante se impuso por 1-0 con un gol de Erling Haaland en el segundo tiempo. Sin embargo, Fernández permaneció en cancha hasta el minuto 82 y tuvo participación en distintas acciones ofensivas de su equipo.

El mediocampista argentino también quedó involucrado en la jugada que terminó en el gol de Haaland. Fernández estaba en posición adelantada y se lanzó hacia la pelota, aunque no llegó a tocarla. En un primer momento, el VAR consideró que su posición no había interferido en la acción y confirmó el resultado.

Sin embargo, después del partido, Pro Ref, el organismo encargado de los árbitros de la Premier League, reconoció que la decisión fue incorrecta. Howard Webb explicó que el movimiento de Fernández probablemente afectó al defensor Lisandro Martínez y al arquero del Manchester United, por lo que el VAR debería haber recomendado una revisión de la jugada en el campo.