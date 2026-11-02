Se filtró quién se va hoy de MasterChef Celebrity 2026: el nuevo participante eliminado en Telefe

Fede Flowers fue quien reveló la supuesta eliminación de Diego Ramos durante su participación en el programa radial de Luis Majul.

La competencia culinaria de Telefe atraviesa una nueva semana marcada por la expectativa y las versiones sobre el futuro de sus participantes. En las últimas horas, trascendió información sobre una posible eliminación de MasterChef Celebrity 2026, cuyo resultado ya estaría definido antes de la emisión de la gala.

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MasterChef Celebrity 2026: quién sería el nuevo eliminado de Telefe

Una nueva filtración sacudió al reality gastronómico y puso en el centro de la escena a uno de los participantes de la actual temporada. Según trascendió, la grabación de la gala de eliminación ya se realizó y uno de los concursantes habría abandonado definitivamente las cocinas.

y puso en el centro de la escena a uno de los participantes de la actual temporada. Según trascendió, la grabación de la gala de eliminación ya se realizó y uno de los concursantes habría abandonado definitivamente las cocinas. El encargado de revelar la información fue el periodista Fede Flowers , durante su columna de espectáculos en el programa radial conducido por Luis Majul. Allí aseguró conocer la identidad del famoso que quedó fuera de competencia y adelantó que la decisión ya fue comunicada al participante.

, durante su columna de espectáculos en el programa radial conducido por Luis Majul. Allí aseguró conocer la identidad del famoso que quedó fuera de competencia y adelantó que la decisión ya fue comunicada al participante. De acuerdo con su información, el eliminado sería Diego Ramos , quien no habría conseguido convencer al jurado con sus últimas preparaciones y quedó fuera del certamen.

, quien no habría conseguido convencer al jurado con sus últimas preparaciones y quedó fuera del certamen. La noticia todavía debe confirmarse en la pantalla de Telefe, ya que el resultado corresponde a una instancia grabada previamente y no a una definición en vivo.

Diego Ramos sería el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity 2026, según la información que trascendió antes de la gala de Telefe.

Diego Ramos sería el próximo participante eliminado de MasterChef Celebrity

Durante su intervención radial, Fede Flowers brindó algunos detalles sobre el desempeño del actor en las últimas pruebas . Según explicó, Ramos venía atravesando dificultades para resolver los desafíos gastronómicos y sus platos no habrían estado a la altura de las exigencias del certamen.

. Según explicó, Ramos venía atravesando dificultades para resolver los desafíos gastronómicos y sus platos no habrían estado a la altura de las exigencias del certamen. El periodista también señaló que el participante ya había recibido en varias oportunidades el delantal negro, una señal de alerta dentro de la competencia que indica que un concursante se encuentra en riesgo de eliminación.

Al presentar el nombre del supuesto eliminado, Flowers sostuvo: "Pero el que se fue es otro hombre, por más que tiene toda la facha y es divino y es un galán. Pero dejó de cocinar y abandonó las cocinas de Masterchef el señor Diego Ramos".

De esta manera, el actor se convertiría en una de las nuevas bajas de MasterChef Celebrity 2026, después de una participación en la que tuvo que demostrar sus habilidades frente a desafíos de creciente dificultad.

Por qué se filtran los resultados de MasterChef Celebrity antes de las galas

Las filtraciones se convirtieron en un problema recurrente para la producción del reality de Telefe. Aunque el programa cuenta con cláusulas de confidencialidad que deben firmar los participantes y las personas vinculadas con las grabaciones, distintos resultados y detalles de la competencia llegan a los medios antes de su emisión.

Esta situación genera repercusiones entre los seguidores del ciclo, que muchas veces conocen el desenlace de una gala antes de que llegue el momento de verla en televisión.

En este caso, la información difundida por Fede Flowers vuelve a instalar interrogantes sobre los mecanismos de reserva que rodean a las grabaciones y la posibilidad de mantener en secreto las eliminaciones.

A qué hora es la gala de eliminación de MasterChef Celebrity hoy, lunes 2 de noviembre

La definición que podría dejar afuera a Diego Ramos se verá este lunes 2 de noviembre en la pantalla de Telefe. La emisión habitual del reality sufrió modificaciones en su programación debido a las transmisiones de distintos partidos de fútbol, lo que alteró el calendario previsto.

Con el resultado de la grabación ya circulando en los medios, la expectativa estará puesta en la confirmación televisiva de la salida del actor.

Así, MasterChef Celebrity afrontará una nueva gala de eliminación con un nombre que ya genera repercusiones fuera de las cocinas. La palabra final, sin embargo, llegará con la emisión del programa, cuando se conozca oficialmente quién debe abandonar la competencia.