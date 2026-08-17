Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 18 de agosto 2026: el nuevo participante eliminado

Cinco participantes quedaron nominadas en Gran Hermano y buscan continuar en la competencia durante una nueva gala de eliminación

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano tendrá una dinámica particular debido al cambio en el sentido de la votación. Con cinco participantes en placa, el público definirá quién continúa en la casa luego de una semana marcada por el ingreso de exhermanitos que acompañan a los jugadores nominados.

Gran Hermano: quiénes son los nominados de esta semana

La gala de eliminación contará con cinco participantes en riesgo de abandonar la casa, aunque cada una de ellas estará acompañada por un exintegrante del reality que ingresó por decisión de los propios jugadores.

Las nominadas son:

Tamara Paganini, junto a Nazareno Pompei.

Yanina Zilli, junto a Martín Rodríguez.

Luana Fernández, junto a Danelik Galazán.

Alejandra Majluf, junto a Jenny Mavinga.

Charlotte Caniggia, junto a Sebastián Cola.

La situación tiene una particularidad adicional: Sol y Yipio también habían quedado en placa, pero lograron ser salvados gracias a la votación positiva del público.

Cómo funciona la votación de Gran Hermano

La gala de esta semana presenta una modificación importante respecto de la mecánica habitual. Hasta el domingo, la votación fue positiva, por lo que el público debía elegir a las participantes que quería que permanecieran dentro de la casa.

A partir del domingo y hasta el momento de la definición, el sistema pasó a ser negativo. De esta manera, los votos comenzaron a dirigirse contra las participantes que los espectadores prefieren que abandonen el reality.

El cambio puede modificar por completo el resultado de la gala, ya que una participante que había conseguido respaldo durante la primera etapa puede quedar expuesta cuando comienza la votación negativa.

Además, la presencia de los exhermanitos agrega otro elemento de tensión. Cada una de las nominadas comparte su estadía con un antiguo participante y, si la jugadora resulta eliminada, la visita que la acompaña también deberá abandonar la casa.

Quién se va de Gran Hermano hoy según las encuestas

De acuerdo con los resultados difundidos por GH Encuestas, una cuenta de X dedicada a seguir las tendencias de las votaciones del público, Yanina Zilli y Alejandra Majluf aparecen como las participantes con mayores posibilidades de abandonar la casa.

La votación de Gran Hermano cambió de positiva a negativa y modificó el escenario de cara a la definición del domingo

Yanina Zilli y Alejandra Majluf aparecen como las participantes más comprometidas según las encuestas que siguen la intención de voto del público

La encuesta funciona como una referencia sobre la intención de voto de los seguidores del programa, aunque no representa necesariamente el resultado oficial de la gala. La definición depende exclusivamente de los votos válidos emitidos por el público durante el período correspondiente.

Por el momento, Yanina Zilli y Alejandra Majluf concentran la mayor atención de cara a la eliminación, mientras que Tamara Paganini, Luana Fernández y Charlotte Caniggia buscarán mantenerse dentro de la competencia.

La definición de Gran Hermano y el cambio de último momento

La gala estará atravesada por el particular sistema de votación utilizado durante esta semana. Primero, el público tuvo que votar para que las participantes continuaran en el juego y, posteriormente, pasó a elegir quién debía abandonar la casa.

Este cambio hace que las encuestas previas deban tomarse como una tendencia y no como una confirmación del resultado. La eliminación se conocerá durante la gala, cuando se anuncie finalmente quién deberá dejar Gran Hermano junto al exhermanito que ingresó como su acompañante.