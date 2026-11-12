Este jueves 12 de noviembre se llevará adelante una nueva entrega de los Martín Fierro de Cable, que premian a lo mejor de los canales que no son de aire en este 2026. Una enorme cantidad de profesionales sumamente destacados serán parte del evento y protagonizan las diferentes nóminas del mismo. Sin embargo, una pregunta sobrevuela por encima de todas las demás: ¿quién se llevará el oro?

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Debido a que esto responde a criterios subjetivos de la organización, no hay manera mesurable de llegar a esa conclusión. Aún así, pareciera ser que ChatGPT tiene una respuesta para esa interrogante, con un candidato en particular y que podría terminar la noche bañado en dorado.

¿Quién ganará el Martín Fierro de Oro según la IA?

Si tuviera que elegir un nombre antes de que empiece la ceremonia, me inclinaría por Ariel Tarico. Y no lo haría solamente por su condición de uno de los humoristas políticos más reconocidos de la televisión argentina, sino porque reúne varias características que suelen resultar atractivas para una distinción de esta naturaleza.

En primer lugar, Tarico tiene algo que no todos los nominados pueden ofrecer: una identidad artística absolutamente reconocible. Sus imitaciones forman parte del lenguaje cotidiano de la televisión política argentina. No es simplemente un humorista que aparece en un programa de actualidad para distender el ambiente; construyó un personaje televisivo propio, con una capacidad de observación y una versatilidad que le permiten trabajar sobre distintos protagonistas de la realidad nacional.

En segundo lugar, su presencia no está limitada a una sola propuesta. Está nominado por su labor en Solo una vuelta más y Tarico Fake News, y este último también compite en Juegos, Entretenimientos, Reality y Humor. Esa doble presencia le da una visibilidad especial dentro de las ternas.

Ariel Tarico está nominado en los Martín Fierro y podría llevarse el oro.

Hay otro elemento que considero determinante: el reconocimiento transversal. Tarico puede ser valorado por periodistas, conductores, productores y figuras de distintas señales, incluso por aquellos que no necesariamente comparten la mirada política de sus imitaciones. Su trabajo tiene una dimensión artística que trasciende las simpatías ideológicas.

Por último, el Oro es una oportunidad para reconocer a un profesional que representa una de las facetas más particulares de la televisión por cable: el humor político. Me parece que su candidatura tiene suficiente peso propio como para superar la lógica de las categorías individuales.