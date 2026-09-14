Se filtró quién gana Gran Hermano el miércoles 16 de septiembre 2026: el nuevo participante eliminado

La competencia entra así en su instancia definitiva, con el respaldo del público como factor clave para determinar a la campeona.

La definición de Gran Hermano Generación Dorada llega este miércoles 16 de septiembre a su momento decisivo. Charlotte Caniggia, Yipio y Sol son las tres finalistas que todavía permanecen en carrera por el premio mayor. Mientras Telefe prepara la gran noche, las encuestas comenzaron a marcar una posible tendencia sobre quién podría consagrarse.

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Gran Hermano: quiénes son las tres finalistas

La edición de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa sus últimas horas con tres participantes que lograron llegar hasta la instancia decisiva: Charlotte Caniggia, Yipio y Sol. La expectativa crece a medida que se acerca la gran final, en la que se conocerá cuál de las tres consiguió reunir el mayor respaldo del público. A diferencia de las etapas anteriores, la definición ya no depende de una nueva gala de eliminación, sino de la votación que determinará a la campeona de esta edición.

Con la competencia reducida a tres nombres, las mediciones que circulan en redes sociales cobraron especial relevancia entre los seguidores del reality de Telefe.

La encuesta de Gran Hermano que anticipa a la posible ganadora

Una de las encuestas que más repercusión generó durante las últimas horas fue realizada por GH Trivia, una cuenta de X dedicada a realizar consultas entre los seguidores de Gran Hermano y difundir resultados vinculados con el programa.

Según los datos publicados durante este domingo, Yipio se ubica claramente en el primer puesto con el 57,9% de los votos .

se ubica claramente en el primer puesto con el . La diferencia respecto de las otras dos finalistas resulta considerable: Sol reúne el 28,1% de votos .

reúne el . Charlotte Caniggia alcanza el 14% de los votos .

alcanza . De acuerdo con esta medición, Yipio concentra más de la mitad de los votos registrados y aparece como la principal candidata a quedarse con el título. Charlotte se posiciona en el segundo lugar, mientras que Sol queda tercera en la consulta.

Los resultados publicados por GH Trivia muestran una clara tendencia y posicionan a una de las participantes por encima de sus compañeras.

Yipio aparece como favorita para ganar Gran Hermano 2026

Los números de la encuesta ubican a Yipio con una ventaja de casi 30 puntos porcentuales sobre Sol y más de 40 puntos respecto de Charlotte.

con una ventaja de casi 30 puntos porcentuales sobre Sol y más de 40 puntos respecto de Charlotte. Si esta tendencia se trasladara a la votación oficial, Yipio tendría grandes posibilidades de convertirse en la ganadora de Gran Hermano 2026 . Sin embargo, los resultados de las encuestas realizadas en redes sociales no determinan el desenlace del reality y funcionan únicamente como un indicador del respaldo que manifiestan determinados grupos de seguidores.

tendría grandes posibilidades de convertirse en la ganadora de . Sin embargo, los resultados de las encuestas realizadas en redes sociales no determinan el desenlace del reality y funcionan únicamente como un indicador del respaldo que manifiestan determinados grupos de seguidores. La definición dependerá exclusivamente de los votos contabilizados por el programa. Por ese motivo, el resultado final todavía permanece abierto hasta la gala decisiva.

Cuándo se conoce quién gana Gran Hermano hoy

La gran final de Gran Hermano se desarrolla este miércoles 16 de septiembre, con Santiago del Moro al frente de la transmisión. El conductor será quien anuncie los porcentajes oficiales y revele el orden definitivo de las tres finalistas.

Durante la gala se conocerá quién obtiene el tercer puesto y cómo queda posteriormente la definición entre las dos participantes restantes. Finalmente, la apertura de los sobres permitirá confirmar quién consiguió el mayor apoyo de la audiencia y se consagrará campeona de esta edición.

Así, Yipio llega a la jornada decisiva como la favorita según la encuesta difundida por GH Trivia, aunque el resultado oficial todavía deberá esperar a la votación y al anuncio de Santiago del Moro durante la gran final.