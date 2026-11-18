La tensión entre Ángel de Brito y Leandro Paredes sumó un nuevo capítulo con un chat que circula en redes sociales. El mensaje, que habría enviado el futbolista al periodista, se difundió después de una polémica que involucra a la China Suárez y a la esposa del jugador. El conflicto empezó con una versión que ambas partes enfrentan desde ángulos opuestos.

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Cómo empezó la polémica

Todo comenzó con declaraciones de Analía Franchín en A la Barbarossa, donde deslizó que la China Suárez habría tenido un encuentro con un futbolista argentino casado durante su viaje a París en 2021, cuando estalló el Wandagate. Horas después, Ángel de Brito retomó el tema en Ángel Responde, su ciclo de streaming por Bondi Live, y aportó pistas sobre la identidad del jugador.

Paredes le habría sido infiel a su pareja con la China.

Los usuarios en redes empezaron a mencionar a Paredes y el conductor confirmó esa interpretación con una frase: “Ese, chicos”. Según indicaron medios que siguieron el caso, De Brito no presentó pruebas que permitieran confirmar esa versión.

La China Suárez respondió desde sus redes: “Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco”. Camila Galante, esposa de Paredes, también salió a desmentir. “Es totalmente mentira esa información”, afirmó, y destacó que su marido es de perfil bajo y que le incomoda la exposición.

El chat que se filtró

En ese contexto, en redes se compartió un mensaje que Paredes le habría enviado a De Brito. “A mí no me vas a dedicar programas como le haces a Icardi. A mí, me lo vas a decir en la cara. Con mi familia no jodes”, dice el texto que circula.

El supuesto mensaje de Paredes a De Brito.

El mensaje, tal como se difundió, compara el trato que recibiría de parte del periodista con el que le da a Mauro Icardi, otro protagonista de la agenda de LAM en las últimas semanas. Además, deja una advertencia que tiene que ver con su familia, el eje de su reclamo.

Mientras el chat se viraliza, la historia suma voces y versiones cruzadas. De momento, la palabra pública de Paredes es la que se atribuye a ese mensaje, y la de De Brito es la que sostiene el programa. Entre desmentidos, pistas y capturas, el cruce sigue creciendo.