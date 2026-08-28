Se filtró un escandaloso audio privado que salpica a Mariano Iúdica: "De contramano”

Una vecina se comunicó con Puro Show para exponer un conflicto que tuvo con el conductor de televisión, Mariano Iúdica.

Durante una transmisión en vivo de Puro Show (El Trece), Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi, difundió un audio de una vecina de Mariano Iúdica en medio del escándalo que se generó entre el conductor y algunos vecinos de su barrio por un supuesto conflicto relacionado con su auto mal estacionado. La periodista de espectáculos decidió compartir el mensaje con la audiencia y exponer las fuertes críticas que la mujer realizó contra Iúdica.

Mariano Iúdica en Polémica en el Bar (América TV).

En ese contexto, el audio comenzó con la voz de una vecina en un grupo de WhatsApp vecinal: “Lamento el mal momento que pasaron, pero así como era bruto en los programas que hacía, yo no lo soportaba por su ego, desde hace muchos años tiene una actitud con los vecinos que es desagradable, prepotente, ignorante y poco respetuosa”.

Luego, la mujer se refirió al conflicto por el auto mal estacionado y cuestionó el comportamiento que, según aseguró, Iúdica mantiene desde hace años con los vecinos: “Se cree el rey del Harén y es solamente un animal, pero decirle así es ofender a los animales. Este señor desde hace muchos años entra a su casa de contramano porque tiene ahí nomás la entrada de la cochera. Ya sabemos qué podemos esperar de su prepotencia”.

Finalmente, la vecina propuso tomar una medida para confrontar directamente al conductor: “Tendríamos que brindar un apoyo para ir a buscarlo a la casa y decirle personalmente lo que pensamos de él. Si es posible, también deberíamos filmarlo. Es realmente un inadaptado. El barrio no se luce con este vecino. Es un malandrín”.

La respuesta de Mariano Iúdica

Frente a las acusaciones, el conductor decidió comunicarse con el ciclo para aclarar la situación que, según aseguró, era acertada: “Paré en la verdulería y frené en una cochera, no me di cuenta. Tardé un montón porque me quedé hablando con mi carnicero de toda la vida. A la mujer del audio no la conozco, pero al otro vecino sí y es verdad, tiene toda la razón”.

Finalmente, se defendió: “Sabía que iba a tener problemas, estaba seguro. Me re puteó el tipo y con razón. Como famosos estamos expuestos a un montón de cosas. Eso lo hago a veces y de noche, es por un tema de seguridad. Son unos 20 metros que, si te hicieron un laburito de inteligencia, los cagás”.