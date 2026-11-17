La China Suárez habría cuestionado duramente el proyecto cinematográfico de Wanda Nara durante el último enfrentamiento entre ambas.

La disputa entre la China Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego de que Nora Colosimo revelara detalles del último enfrentamiento entre ambas. Durante una entrevista en LAM, la madre de la empresaria confirmó una de las versiones que circulaban sobre los fuertes comentarios que intercambiaron y que también involucraron sus respectivas carreras.

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Qué dijo la China Suárez sobre la película de Wanda Nara

La revelación se produjo durante una emisión de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV. En medio de una conversación sobre el conflicto entre las protagonistas, el periodista le preguntó directamente a Nora Colosimo si era cierto que Eugenia la China Suárez había descalificado el trabajo artístico de su hija.

La madre de Wanda Nara confirmó que el comentario efectivamente había existido y explicó que conocía el episodio porque la propia empresaria se lo había contado.

Según su relato, la actriz había apuntado contra el proyecto cinematográfico de la conductora con una frase contundente: "Tu película es una mierd…".

De esta manera, Colosimo ratificó una de las versiones que habían circulado después del tenso encuentro entre ambas figuras. La declaración volvió a poner en discusión el enfrentamiento y sumó un nuevo elemento a una disputa que lleva tiempo ocupando espacio en los programas de espectáculos.

Cómo comenzó la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

De acuerdo con la reconstrucción presentada en el programa de América TV, el intercambio habría comenzado con un fuerte comentario de Wanda Nara dirigido a la actriz.

La empresaria habría utilizado una expresión discriminatoria para referirse a Eugenia, en medio de una discusión que rápidamente escaló en intensidad. La frase que se le atribuyó fue: "Cerrá el ort…, sos una negra de m…".

Ese comentario habría funcionado como detonante para la respuesta de la China Suárez, quien decidió apuntar contra la faceta profesional de la conductora y su participación en el proyecto cinematográfico.

Así, el enfrentamiento habría pasado de los agravios personales a las descalificaciones sobre sus respectivas actividades laborales. La situación también habría contado con la intervención de Martín Migueles, actual pareja de Wanda, que quedó involucrado en el episodio.

Nora Colosimo confirmó los dichos de la China Suárez en LAM

La participación de Nora Colosimo en LAM fue clave para que la versión adquiriera mayor repercusión. Hasta ese momento, los comentarios atribuidos a la actriz sobre la película de Wanda Nara formaban parte de las versiones que circulaban en el ambiente del espectáculo.

Sin embargo, la confirmación de la madre de la empresaria aportó un nuevo testimonio sobre lo ocurrido. Ante la consulta de Ángel de Brito, Colosimo sostuvo que conocía las palabras porque su hija le había contado cómo se había desarrollado la discusión.

Su intervención permitió reconstruir parte del intercambio y conocer qué habría motivado las respuestas de cada una. No obstante, los detalles del episodio se conocieron a través de este relato y no de una declaración directa de la actriz.

Wanda Nara y la China Suárez protagonizaron un nuevo cruce que incluyó fuertes comentarios sobre sus vidas personales y sus respectivas carreras.

El conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez sumó otro capítulo

La revelación volvió a instalar el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez en el centro de la agenda mediática. La relación entre ambas acumula varios episodios de tensión pública y cada nueva información genera repercusiones en el mundo del espectáculo.

Esta vez, el foco estuvo puesto en los comentarios sobre la película de la empresaria, un proyecto que quedó involucrado en una disputa que trascendió lo personal.

Con el testimonio de Nora Colosimo, el conflicto sumó detalles sobre lo ocurrido durante el último cara a cara. Mientras tanto, las declaraciones continúan alimentando la polémica alrededor de dos de las figuras más comentadas del espectáculo argentino.