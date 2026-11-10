Qué dijo Rusherking de su romance con la China Suárez

Rusherking recordó cómo cambió su vida después de comenzar su relación con la China Suárez y quedar en el centro de la escena mediática.

Rusherking volvió a hablar de su relación con Eugenia, la China Suárez, y recordó cómo vivió la exposición mediática que atravesó durante aquel romance. En una entrevista con Mario Pergolini, el cantante reveló detalles de ese período y explicó cómo nació una de sus frases más virales: "Me fui mundial".

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Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la exposición mediática

Durante una entrevista en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, Rusherking recordó el impacto que tuvo su relación con la China Suárez en su vida personal y profesional.

El músico, oriundo de Santiago del Estero, contó que el noviazgo con la actriz lo llevó repentinamente al centro de la escena mediática y lo expuso a una atención periodística para la que no estaba preparado.

El cambio fue especialmente difícil por su personalidad y su manera de relacionarse con los demás. "Imagínense, soy de Santiago del Estero, recontra tímido. Llegué acá y me empezaron a pasar cosas y de repente, en esa relación, me pasaron cosas que no me esperaba", confesó durante la charla.

La relación con la actriz había despertado un fuerte interés en los programas de espectáculos y en los medios digitales. Cada aparición pública de la pareja generaba repercusiones y los cronistas buscaban declaraciones sobre el vínculo, que se convirtió en uno de los romances más comentados de aquel momento.

Qué le molestaba a Rusherking de los periodistas que lo seguían

Al recordar aquella etapa, Rusherking explicó que su principal incomodidad no estaba relacionada con los rumores o las versiones que circulaban sobre su vida sentimental, sino con la pérdida de privacidad en situaciones cotidianas.

El cantante contó que la presencia de los móviles periodísticos se había vuelto constante, incluso cuando simplemente salía de su casa. Esa situación le generaba un profundo malestar, especialmente porque no estaba acostumbrado a semejante nivel de exposición.

"Yo puedo bancar que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir", relató.

Además, cuestionó algunas estrategias utilizadas por los cronistas para conseguir declaraciones polémicas. Según explicó, ciertos periodistas recurrían a preguntas provocadoras o insólitas con la intención de obtener respuestas que luego pudieran generar repercusión.

"Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también", señaló sobre aquellas situaciones.

Cómo nació la frase "Me fui mundial" de Rusherking

El cantante contó que la presencia constante de periodistas y cámaras fuera de su casa fue una de las situaciones que más le molestaron durante aquella etapa.

Uno de los momentos más recordados de aquella exposición fue el nacimiento de la expresión "me fui mundial", que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral en las redes sociales.

La frase surgió durante un encuentro con periodistas que buscaban obtener información sobre su relación con la China Suárez. Ante las preguntas sobre su vida sentimental, el cantante respondió con una combinación de humor y misterio: "Prefiero mantener mi vida privada oculta, soy un caballero, pero me fui mundial".

El comentario rápidamente comenzó a circular en internet y se transformó en uno de los latiguillos más populares del espectáculo argentino. El video fue compartido miles de veces y dio lugar a memes, publicaciones y distintas interpretaciones de los usuarios. Lo que había comenzado como una respuesta espontánea terminó teniendo una repercusión inesperada para el propio artista.

El fenómeno viral que convirtió a Rusherking en protagonista de memes

Durante la entrevista con Pergolini, Rusherking también recordó el alcance que tuvo la frase y cómo distintas marcas comenzaron a utilizarla para promocionar sus productos.

"Me etiquetaban en historias con el nombre, el nuevo alfajor 'me fui mundial', la nueva doble hamburguesa 'me fui mundial'. La empezaron a usar mucho", contó entre risas.

De esta manera, el cantante repasó una etapa de su vida que estuvo marcada por la popularidad, la exposición y la repercusión de su romance con la China Suárez. Aunque aquella frase terminó convirtiéndose en un fenómeno de la cultura popular, detrás de su origen había una experiencia de incomodidad frente a una fama repentina que modificó por completo su privacidad.