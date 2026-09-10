Se filtró un audio de Sol sobre la producción y estalló el escándalo en Gran Hermano: "Les pedí..."

Gran Hermano Generación Dorada está llegando a su fin. Una de las apuestas más grandes de Telefe para el 2026 entró en su recta decisiva y este miércoles, tras la gala de eliminación que tomará lugar, solo tres mujeres quedarán dentro de la casa más famosa del país.

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Charlotte Caniggia, Yisela "Yipio" Pintos, Luana Fernández y Solange Abraham son las cuatro que siguen en carrera. Desde luego, todas ellas están pasando horas de mucho nerviosismo, razón por la cual es comprensible que acudan al psicólogo el cual la producción les provee desde el inicio mismo del certamen.

En la última gala de eliminación, Yanina Zilli quedó fuera de juego.

A pesar de que lo hablado entre los participantes y el profesional de la salud queda entre ellos, un error en los micrófonos o alguna omisión similar generó que se filtre un pequeño diálogo que Sol mantuvo con él, en el cual habló acerca de algo charlado con la producción del programa, lo cual generó un escándalo en las redes sociales.

¿Qué dijo Sol en el audio que se filtró?

Mientras la cámara mostraba el comedor vacío, se podía escuchar claramente como Sol le manifestaba a "Juan" (el psicólogo) que estaba "bien, no tan bien" ya que se encontraba "ansiosa". "Tengo miedo de no ganar, ser una loser y salir segunda", manifestó la blonda.

Sin embargo, no fue esto lo que levantó la polémica, sino lo que vino a continuación: "Les pedí que si ven que no voy a ganar…". Hablaba claramente de la producción del ciclo, pero la frase terminó inconclusa, debido posiblemente a que detrás de cámara se percataron de que eso estaba saliendo al aire.

Muchas teorías se tejieron al respecto, siendo un hilo más en la auténtica madeja de conspiraciones que produjo esta temporada, sobre todo tras las acusaciones de manejos espurios y acomodo del perfil de ciertos jugadores.