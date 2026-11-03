Filtran cómo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el casamiento de la pareja

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarán el 19 de diciembre de 2026 en Exaltación de la Cruz, en una celebración que reunirá a familiares, amigos y figuras del espectáculo y el deporte.

La cuenta regresiva para uno de los casamientos más esperados del espectáculo argentino ya comenzó. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul preparan una celebración para diciembre de 2026 y, mientras avanzan los preparativos, trascendieron detalles sobre la temática, los invitados y las sorpresas que tendrá la fiesta.

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Cuándo y dónde se casan Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La cantante y el futbolista celebrarán su casamiento el próximo 19 de diciembre de 2026 en Exaltación de la Cruz , provincia de Buenos Aires. Después de algunos cambios en la planificación inicial, la pareja habría definido una locación privada para recibir a familiares, amigos y figuras destacadas del espectáculo y el deporte.

, provincia de Buenos Aires. Después de algunos cambios en la planificación inicial, la pareja habría definido una locación privada para recibir a familiares, amigos y figuras destacadas del espectáculo y el deporte. Según trascendió, el lugar tendrá capacidad para aproximadamente 300 invitados y contará con un importante despliegue para garantizar una celebración exclusiva . La intención sería mantener bajo reserva los momentos más importantes de la ceremonia y evitar que las imágenes del evento circulen antes de tiempo.

. La intención sería mantener bajo reserva los momentos más importantes de la ceremonia y evitar que las imágenes del evento circulen antes de tiempo. La organización también contempla medidas especiales para preservar la intimidad de los novios, en una jornada que concentrará la atención de los seguidores de ambos.

La temática cinematográfica que eligió Tini Stoessel para su boda

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los detalles filtrados es la propuesta estética de la celebración. De acuerdo con la información que compartió Yanina Latorre en su programa radial de El Observador, Tini Stoessel tendrá un papel central en el diseño de la fiesta y se involucró personalmente en la planificación.

La periodista explicó que la cantante pensó el casamiento con una lógica similar a la de un espectáculo. “Ella lo escribió como si fuera un show”, reveló durante su intervención.

Además, contó que la artista tomó como referencia tres películas relacionadas con su historia de amor con Rodrigo De Paul. Una de ellas funcionaría como inspiración principal para definir la ambientación, mientras que otra referencia cinematográfica estaría vinculada con la entrada de la novia.

En ese sentido, una heroína de ficción con la que Tini se identifica tendría un lugar especial en ese momento. Aunque todavía no se conocieron los nombres de las producciones elegidas, la propuesta anticipa una celebración con una identidad visual marcada y elementos pensados especialmente para la pareja.

“Va a ser como estar en Disney, muy Tini todo”, aseguró Latorre al describir el concepto de la boda.

300 invitados VIP y un túnel temático: cómo será la fiesta de Tini y De Paul

La cantante habría elegido una temática inspirada en tres películas para ambientar su boda y darle un estilo cinematográfico a la celebración.

Otro de los detalles que trascendieron tiene que ver con la recepción. Según revelaron en el programa Arriba Argentinos, el casamiento tendría alrededor de 300 invitados VIP, entre figuras del espectáculo, personalidades del deporte y el círculo íntimo de los novios.

La llegada al lugar también tendría una puesta en escena particular: se instalaría un túnel temático para recibir a los asistentes y anticipar el universo visual elegido para la celebración.

Una de las medidas más llamativas será la prohibición del uso de teléfonos celulares. La restricción buscaría impedir filtraciones de fotografías y videos, además de garantizar que los momentos de la ceremonia y la fiesta queden reservados para quienes participen del encuentro.

Quién organiza el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Según Yanina Latorre, la cantante está directamente involucrada en prácticamente todas las decisiones de la celebración. “De todo se ocupa ella. Todo, todo, todo”, sostuvo la periodista al referirse al protagonismo de Tini en los preparativos.

Mientras se ultiman los detalles, también aparecen interrogantes sobre la lista definitiva de invitados. Uno de los temas que genera expectativa es la presencia de algunos familiares de la artista, debido al conflicto que atraviesa la familia Stoessel.

Por el momento, no trascendieron confirmaciones sobre ese aspecto ni sobre los artistas que podrían participar de la fiesta. Con fecha y locación definidas, el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul promete convertirse en uno de los acontecimientos sociales más comentados de diciembre de 2026.