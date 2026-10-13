Filtran por qué se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega: qué pasó con la pareja

La farándula argentina se vio sacudida por la confirmación del abrupto final del vínculo romántico entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Tras seis años de relación y a pocas semanas de haber formalizado su matrimonio, la repentina decisión dejó al descubierto intensos conflictos internos y versiones sobre los desencadenantes de esta inesperada ruptura.

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El anuncio oficial de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La noticia se conoció a través de un mensaje público difundido en las redes sociales por la propia conductora durante la noche del lunes. Con palabras contundentes, Julieta Prandi expresó: “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”. En el mismo texto, la modelo argumentó que prefirió adelantarse a las especulaciones mediáticas para dar su versión directa.

La publicación dejó entrever rupturas en los consensos mutuos de la convivencia cotidiana. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, señaló el comunicado. Esta frase encendió las alarmas e impulsó diversas indagaciones sobre cuáles habrían sido los límites traspasados dentro del matrimonio con Emanuel Ortega.

Las verdaderas causas detrás del distanciamiento de la pareja

Tras la difusión del comunicado, comenzaron a filtrarse los verdaderos motivos que derivaron en el colapso del vínculo marital. Según información brindada por la periodista Fernanda Iglesias, el desgaste estuvo vinculado a actitudes reiteradas del músico que afectaron la confianza mutua. Las dinámicas de seducción y el manejo de los límites personales se convirtieron en el eje principal del conflicto.

Iglesias detalló la conducta del artista señalando: “Emanuel Ortega es buena persona y artista. Pero tiene un temita con su ego... le gusta seducir todo el tiempo. Le gusta este jueguito. Los acuerdos innegociables de los que habló Prandi en su descargo son estos”. De acuerdo a los datos aportados por la panelista, la modelo solía revisar el teléfono celular de su esposo, espacio donde habría descubierto mensajes y conversaciones recurrentes que generaron una fuerte incomodidad.

El contundente comunicado de Julieta Prandi: "Hay acuerdos que no son negociables"

El rol de Ana Paula Dutil y el episodio en el estudio de grabación

A los roces cotidianos se sumó un episodio decisivo ocurrido semanas atrás, el cual involucró indirectamente a la expareja del cantante y madre de sus hijos. Según reveló Iglesias, el trasfondo del distanciamiento tuvo un hito crítico cuando una conocida de Ana Paula Dutil utilizó el espacio de trabajo del músico a sugerencia de esta última.

“Emanuel tiene un estudio de grabación. Tiene una cama ahí. Una amiga de Ana Paula Dutil llegó a Buenos Aires y ella le recomendó ese estudio para hacer un audiolibro. Julieta estaba en alerta. Empezó a sentirse mal, fue al lugar y se armó. No sé si vio algo, pero fue incómodo para todos”, explicó la periodista respecto al hecho que detonó las sospechas.

Aunque en aquel momento lograron sobrellevar la tensión e incluso pasar por el registro civil, la calma duró poco tiempo. Nuevos hallazgos en el plano privado habrían terminado por agotar la paciencia de la presentadora. “Julieta lo dio todo hasta que no aguantó más. Desde lo que pasó en el estudio, Ana Paula se convirtió en un fantasma para Julieta”, concluyó Iglesias sobre el desenlace definitivo.