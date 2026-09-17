Por qué los hermanos de Emanuel Ortega no fueron a su boda con Julieta Prandi

Julieta Prandi y Emanuel Ortega formalizaron su relación con una ceremonia íntima en el Registro Civil de San Isidro.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima que reunió a familiares y amigos cercanos. Sin embargo, una ausencia generó sorpresa entre los presentes: ninguno de los hermanos del cantante participó del casamiento. En televisión trascendieron versiones sobre el motivo de la decisión y una posible tensión familiar.

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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en San Isidro

El martes 15 de septiembre, Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el sí en el Registro Civil de San Isidro, en una celebración de carácter íntimo. La pareja estuvo acompañada por personas de su círculo más cercano y luego de varios años de relación formalizó su vínculo.

La ceremonia tuvo una particularidad que rápidamente llamó la atención de los medios: los hermanos de Emanuel Ortega no estuvieron presentes. La ausencia abrió interrogantes sobre la relación entre la conductora y la familia del músico. El tema fue abordado en SQP, el programa de América TV, donde se difundieron distintas versiones acerca de la situación.

Qué dicen sobre la relación de Julieta Prandi con la familia Ortega

Yanina Latorre fue quien aportó una de las versiones más fuertes sobre el motivo de las ausencias. Según relató en televisión, una persona cercana a Julieta Ortega, hermana mayor de Emanuel, le habría transmitido que existiría malestar dentro de la familia por el vínculo entre el cantante y Prandi.

Latorre aseguró que, según esa fuente, Julieta Ortega consideraría que Prandi habría llegado para generar una división familiar. La conductora también planteó otra posibilidad: que el conflicto estuviera relacionado con Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega y madre de sus hijos.

Según la explicación brindada en el programa, Dutil mantiene una relación de amistad con Julieta Ortega, por lo que el nuevo vínculo sentimental de Emanuel podría haber modificado determinadas dinámicas dentro de la familia.

Ana Paula Dutil habló sobre el casamiento de Emanuel Ortega

En medio de las versiones sobre una supuesta tensión familiar, Ángel de Brito se comunicó con Ana Paula Dutil para conocer su postura. La exesposa de Emanuel Ortega evitó alimentar las especulaciones y tuvo palabras positivas para la pareja.

“Mis hijos la quieren mucho a Julieta y eso dice mucho para mí, me parece muy importante. Siempre el amor se celebra. Les deseo lo mejor, que sean muy felices y no quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel”, expresó Dutil, según lo difundido en el ciclo.

Sus declaraciones se produjeron en un contexto marcado por las versiones sobre una eventual distancia entre Prandi y algunos integrantes de la familia Ortega.

La ausencia de los hermanos de Emanuel Ortega en el casamiento generó distintas versiones sobre la situación familiar.

La explicación de Evangelina Salazar por la ausencia de los hermanos

Otra de las voces mencionadas en relación con la ausencia fue la de Evangelina Salazar, madre de Emanuel Ortega. De acuerdo con lo revelado por Karina Iavícoli en SQP, la actriz habría explicado que sus otros hijos no pudieron asistir debido a compromisos laborales y a que recibieron la noticia del casamiento con poco tiempo de anticipación.

“Se tomó el trabajo de decir que estaban todos muy ocupados y que, como les habían avisado muy tarde que se casaban, no se pudieron organizar. Es medio raro”, señaló Iavícoli durante el programa.

Cuándo fueron invitados los hermanos de Emanuel Ortega

La explicación sobre el supuesto aviso tardío quedó en discusión luego de que desde el programa trascendiera otro dato. Según la información difundida, las invitaciones para los hermanos de Emanuel Ortega habrían sido enviadas el miércoles de la semana anterior al casamiento.

Ese dato generó nuevas dudas sobre las razones por las que ninguno de ellos estuvo en el Registro Civil de San Isidro. Hasta el momento, las versiones difundidas en televisión presentan explicaciones diferentes, mientras que Julieta Prandi y Emanuel Ortega celebraron su matrimonio rodeados por otros familiares y amigos cercanos.