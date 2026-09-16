Filtran qué pasó con Luciana Geuna en TN tras su confirmación a MasterChef Celebrity 2026

Luciana Geuna fue confirmada como una de las participantes de MasterChef Celebrity 2026, que tendrá a Wanda Nara como conductora.

Luciana Geuna fue confirmada como participante de MasterChef Celebrity 2026, pero su incorporación al reality de Telefe quedó rodeada de versiones sobre un supuesto malestar dentro de TN. La periodista acordó una licencia con la señal para afrontar el nuevo desafío televisivo, una decisión que habría generado cuestionamientos entre algunos de sus compañeros.

{{{htmlAmp}}}

Qué pasó con Luciana Geuna en TN tras su llegada a MasterChef Celebrity

La participación de Luciana Geuna en la nueva temporada de MasterChef Celebrity generó repercusiones antes del estreno del programa. Según contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, algunos trabajadores de TN habrían cuestionado el permiso que la periodista obtuvo para sumarse al reality de Telefe.

El foco de la controversia no estaría puesto específicamente en su incorporación al ciclo conducido por Wanda Nara, sino en las condiciones acordadas con TN. De acuerdo con la versión difundida por Latorre, durante los últimos meses otros periodistas de la señal habrían recibido restricciones para desarrollar trabajos simultáneos en otros medios.

La información fue presentada como una situación interna atribuida a fuentes y testimonios recogidos por la conductora, por lo que no existe una confirmación pública de TN sobre un supuesto trato diferencial.

La licencia que acordó Luciana Geuna con TN

La propia Luciana Geuna explicó que llegó a un acuerdo con TN para tomarse una licencia de la pantalla hasta fin de año. La periodista continuará al frente de ¿Y mañana qué? hasta octubre y luego dejará temporalmente el ciclo debido a que los horarios coincidirán con las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Durante ese período, Jessica Bossi quedará a cargo del programa. Geuna remarcó que la decisión fue acordada con la señal y que buscó preservar el espacio que conduce habitualmente: “Lo más importante es primero cuidar mi programa que lo amo y no dañar nada ni generar ningún conflicto”, explicó la periodista al referirse a su situación laboral.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la interna en TN

La versión sobre el supuesto malestar fue difundida por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda. La conductora aseguró que el acuerdo no habría sido bien recibido por algunos compañeros de Geuna, debido a las condiciones que, según su relato, existirían para otros trabajadores de la señal.

“Lo cierto es que, no sé al canal, pero a sus compañeros les molestó muchísimo”, afirmó Latorre. Además, sostuvo que algunos periodistas habrían tenido que abandonar otros trabajos ante las restricciones de exclusividad que, según su versión, fueron planteadas por TN.

Latorre también reprodujo el supuesto reclamo de un periodista de la señal: “Cómo pueden ser que la dejen hacer las dos cosas si todos los que estamos acá adentro quisimos tener trabajos en otros lugares y de TN la línea es no podés. Esto o nada”. La frase fue presentada como el testimonio de un trabajador y no como una declaración oficial de TN.

La periodista acordó una licencia con TN para poder cumplir con las grabaciones de MasterChef Celebrity durante los próximos meses.

Cuándo comienza MasterChef Celebrity 2026 y qué pasará con Geuna

La nueva temporada de MasterChef Celebrity tendrá a Wanda Nara nuevamente al frente y contará con Geuna entre sus participantes. La periodista había recibido la propuesta anteriormente, pero en aquella oportunidad no pudo aceptarla por cuestiones vinculadas con sus compromisos laborales.

Para esta edición, finalmente decidió asumir el desafío y compatibilizarlo con sus obligaciones en TN mediante la licencia acordada. El estreno está previsto para fines de septiembre, mientras que las grabaciones comenzarán previamente.

Así, la llegada de Luciana Geuna a MasterChef Celebrity no solo representa un cambio de registro profesional para la periodista, sino que también abrió una discusión sobre las condiciones laborales y los acuerdos que las figuras de los medios pueden establecer con sus respectivas señales.