Confirmaron quién será el reemplazo de L-Gante en MasterChef Celebrity: "Telefe decidió"

La nueva temporada de MasterChef Celebrity tendrá un cambio inesperado antes del inicio de las grabaciones. Luego de que Telefe confirmara que L-Gante no será parte del reality, Yanina Latorre reveló quién ocupará su lugar: Mike Amigorena, actor y músico que ya había sido contactado por la producción.
La información fue dada a conocer este lunes por Yanina Latorre durante su programa Sálvese quien Pueda. Según explicó la conductora, Amigorena había sido una de las opciones consideradas desde el comienzo, aunque inicialmente había rechazado la propuesta. "Tiene una banda, por eso, pero es actor de profesión", explicó Latorre al referirse al artista.
La conductora contó que la producción de MasterChef Celebrity había intentado convencerlo en reiteradas oportunidades. "Le gusta cocinar, lo buscaron al principio un montón y hoy Telefe decidió a la tarde que se iba del todo este chico L-Gante", señaló.
De acuerdo con su relato, finalmente hubo un cambio de postura por parte del actor. "Lo buscaron mucho al principio y él no quiso. Y hoy lo convencieron", afirmó Latorre y agregó: "Y van a tener a Mike Amigorena, que tiene mucha ganas de hacerlo, pero aparte cocina muy bien”.
Qué había dicho L-Gante tras la decisión de Telefe
La incorporación de Amigorena se conoce después de que Telefe anunciara oficialmente la salida de L-Gante del programa. Consultado por Damasia Ochoa sobre su situación con el canal, el cantante había evitado confirmar si había sido desvinculado: "Estoy poniéndome en comunicación, no te puedo afirmar nada por ahora".