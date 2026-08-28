Figura de El Trece reveló que sufrió un fuerte brote al separarse de su pareja: "Casi se me cae la piel"

Magui Bravi decidió compartir un momento muy íntimo de su vida a través de sus redes sociales: el fuerte brote en la piel que sufrió mientras atravesaba la separación de Octavio Cattaneo, su pareja durante 15 años y padre de su hijo. La actriz lo contó en un video que subió a TikTok, donde mostró en primera persona las consecuencias físicas de ese proceso emocional.

El difícil momento que vivió

"Casi se me cae la piel de toda la cara", reconoció Magui al comienzo del video, donde relató que el diagnóstico que recibió fue una dermatitis perioral. La actriz también reveló que, en medio de esta situación, tuvo que recurrir a herramientas digitales para disimular lo que le estaba pasando: "Últimamente usé muchos filtros porque tenía la cara reventada".

Magui Bravi se había separado del padre de su hija.

Un proceso que arrancó en enero

Bravi contó que la separación se terminó de concretar en enero de este año, aunque el proceso venía gestándose desde antes. Según relató, al principio sintió que estaba manejando bien la situación, hasta que su cuerpo empezó a mostrarle lo contrario: "Yo me separé en enero. Si bien veníamos con un proceso, en enero se materializó, me mudé, armé otra casa, empecé una rutina de convivir solo con mi bebito y pensé que venía genial, pero un día me desperté y lo que era un granito, era una gran mancha roja. Y de repente eran todos granitos".

El impacto en su trabajo

La actriz remarcó que, en su caso particular, el problema en la piel no era un tema menor, ya que su imagen es una herramienta central de trabajo: "Yo trabajo con mi cara. Una cosa es estar medio matada por no dormir y otra cosa es llegarle a la maquilladora de la película con la cara toda brotada".

El diagnóstico y la recuperación

Tras consultar a varios especialistas, Magui encontró respuestas recién con el cuarto médico que visitó: "El médico número cuatro fue el que me dijo que era una dermatitis perioral, que no iba a bajar con todo lo que me habían dado y me dio dos cremas". Además, contó que los estudios de sangre reflejaron un desequilibrio hormonal vinculado al estrés: "El estudio de sangre me dio pésimo.

Magui Bravi mostró como tenía la cara.

Tenía el cortisol en las nubes y tenía una hormona flotando ahí muy mal. Con lo cual mis defensas también bajaron, mi piel estaba respondiendo a esa hormona y me estaba generando toda esta situación... Es decir, mi piel vivía como en una batalla campal".

Finalmente, la actriz encontró alivio a través de cambios profundos en su rutina: "Empecé toda una dieta antiinflamatoria para curar mi intestino, empecé a hacer pilates, a meditar, a usar audios subliminales y un montón de cosas que les voy a ir mostrando que me cambió la vida. Hago este video porque me llegaron los nuevos estudios y estoy perfecta. Mis estudios de sangre están increíblemente bien".