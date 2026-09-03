Figura de El Trece reveló el calvario que vive su madre jubilada: "No llega a fin de mes"

En medio del complicado panorama económico que atraviesa buena parte de la sociedad argentina, José María Muscari, que supo pasar por El Trece como participante de Bailando por un sueño, se refirió a la crisis que golpea a las clases bajas y medias del país. Aunque aclaró que su presente laboral le permite gozar de estabilidad, el director teatral no dudó en visibilizar la encrucijada que vive su madre para sostenerse mes a mes con sus ingresos.

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La realidad de la madre de Muscari

"Yo llego a fin de mes pero mi vieja es jubilada y si yo no la ayudo no llega", expresó el productor, dejando en claro que no puede abstraerse de la coyuntura que golpea a sus seres queridos en medio del gobierno de Javier Milei. "No puedo ser tan boludo de ver solo mi ombligo", enfatizó al referirse a la contención económica que debe brindarle a su madre para garantizarle un pasar digno ante la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones.

Muscari contó los problemas de su madre.

A la hora de trasladar el análisis al circuito cultural, Muscari trazó un mapa sobre la asistencia del público a las salas y el comportamiento del consumo en el entretenimiento. Según observó, la imposibilidad de planificar gastos de mayor envergadura lleva a la gente a volcarse a salidas inmediatas, aunque la taquilla general refleja un panorama dispar.

La realidad de los teatros de calle Corrientes

"Si vas a la Calle Corrientes hay gente porque es un lindo paseo pero no se entra tanto a los teatros. Los teatros no están llenos ni en pedo. Como en muchos momentos de la Argentina y en varios gobiernos, hay pocos espectáculos a los que les va genial y después hay 20 o 30 que nos repartimos el resto del público. Eso pasó siempre", reconoció Muscari sobre la división en la cartelera, en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, el exparticipante de Bailando por un sueño destacó la paradoja que se genera en el consumo cultural en épocas de incertidumbre: "En momentos de crisis como no podés ahorrar para un auto y menos para una casa invertís más en lo inmediato y decís 'voy al teatro o al cine el finde'".

Para ejemplificar las excepciones de la temporada, el director citó el caso de su propia obra: "Al mismo tiempo te digo que Sex está lleno, si querés ir este finde no podés, tenés que comprar para la otra semana".

De esta manera, Muscari dejó un testimonio que combina lo personal con lo social, al poner en palabras una situación que atraviesan miles de familias argentinas con jubilados a cargo, mientras analiza desde adentro cómo la crisis reconfigu