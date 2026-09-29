Una figura muy reconocida de la televisión abandonó el estudio de El Trece en vivo y generó sorpresa en sus colegas de ciclo.

Durante una transmisión en vivo del ciclo Es mi Sueño (El Trece), la actriz Jimena Guevara Barón abandonó su lugar en el jurado luego de la actuación de una pareja de participantes del certamen. Asimismo, sus compañeros de equipo reaccionaron sorprendidos ante la abrupta acción de la cantante.

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El jurado del certamen Es mi Sueño (El Trece).

El momento se originó a raíz de la presentación artística de Ailén Peralta y Lucas Romero, quienes lograron una muy buena conexión sobre el escenario y recibieron varios elogios de los integrantes del jurado. Tras esto, Jimena destacó la química que tenían en el escenario.

Asimismo, tras su presentación, el Chaqueño Palavecino quedó conmovido y les preguntó desde cuándo trabajaban juntos. Por otra parte, también indagó sobre el tiempo que llevan ambos cantantes interpretando música arriba de los escenarios. En ese marco, la devolución de Jimena fue extremadamente positiva: “Ailén, de vos estoy completamente harta y cansada. Necesito conocerte y que seas una mala mina. Me tenés cansada. No sé ni qué decirte. Te miro hasta la uña a ver si te puedo criticar algo. Tu talento y tu belleza son sofocantes”. Rápidamente, la participante explicó que ella y Lucas se habían conocido ese mismo día.

La sorpresiva reacción de Jimena Barón en Es mi Sueño

Luego de la respuesta de Ailén, la jurado se levantó de su lugar entre risas y decidió retirarse momentáneamente del estudio: “Me voy. Me voy con los soquetes rosas que la vestuarista me pidió que no muestre. Se van a cagar. ¿Cómo puede ser? ¿Hoy? No puede ser”.

Por su parte, el Chaqueño Palavecino destacó el desempeño del dúo de artistas y se sumó a los elogios después de la cómica actuación de Jimena: “Me llenaron el alma de música, qué bonito. A mitad de tema ya era un basta para mí. Ya está, compro todo”.