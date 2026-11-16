Una figura de Telefe terminó en silla de ruedas tras sufrir un accidente: "Les quiero contar"

Una reconocida figura de Telefe sufrió un accidente en su rodilla izquierda mientras jugaba un partido de fútbol con amigos.

El hijo de Florencia Peña, Juan Otero, contó a través de sus redes sociales que sufrió una luxación en la rodilla izquierda mientras jugaba un partido de fútbol con amigos y, según sus palabras, terminó con la pierna vendada desde la rodilla hasta el tobillo.

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En ese marco, el influencer compartió una imagen donde se lo ve en silla de ruedas mientras abandonaba un centro médico: “Mis amigos ayer: ‘¿Salimos?’ / yo”. Luego, publicó un video con más detalles: “Mucha gente me está preguntando qué me pasó y les quiero contar por qué estoy así”.

Juan Otero contó a través de sus redes sociales que sufrió una luxación en la rodilla izquierda.

Luego, explicó: “Estaba jugando al fútbol. Me pegaron una patada en la rodilla, la rótula se me fue a mirar a China y se me corrió de lugar toda la rótula. La rodilla se me fue a la mier… Pegué un grito de la conc... de la lora, me tiré al piso y volvió a su lugar, se volvió a acomodar”.

El emotivo mensaje de Florencia Peña por los 18 de Juan Otero

Florencia Peña celebró los 18 años de su hijo con una emotiva publicación en sus redes sociales. La actriz compartió un video con distintas fotografías de ambos, acompañado por la canción “Me haces bien”, de Jorge Drexler. En su dedicatoria, expresó la emoción que siente al verlo crecer y destacó su personalidad, a quien describió como un joven alegre, auténtico, sensible, valiente y talentoso.

Además, la actriz habló sobre el especial vínculo que mantiene con su hijo y el orgullo que siente por él. Recordó los momentos que comparten, las charlas, las risas y los abrazos, y le aseguró que siempre estará presente para acompañarlo, sin importar cuánto crezca o cuánta independencia alcance. Por último, le deseó que encuentre la felicidad en cada paso de su vida y cerró su mensaje con una frase llena de cariño: “Volá alto que tus alas son grandes y poderosas”.