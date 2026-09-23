Una figura de Telefe sufrió un fuerte accidente y no aguantó las lágrimas: "No sé que hacer"

Una ex participante de Gran Hermano atravesó un momento de angustia mientras manejaba y decidió compartirlo con sus seguidores. En plena calle, con las balizas encendidas y sin saber cómo resolver lo que le estaba pasando, no pudo contener el llanto frente a la cámara de su celular.

{{{htmlAmp}}}

¿Cuál fue la ex participante de Gran Hermano que sufrió un accidente?

Se trata de Daniela Celis, que utilizó sus historias de Instagram para mostrar el problema que la obligó a frenar de golpe su recorrido: una de las ruedas de su camioneta sufrió un desperfecto mientras circulaba. La situación se complicó porque no sabía cómo cambiar el neumático y, además, no podía dejar el vehículo en ese lugar. Sin otra opción, tuvo que permanecer detenida al costado del camino mientras pensaba cómo salir del aprieto.

Daniela Celis sufrió un duro accidente.

"Chicos, se me pinchó y no sé cómo cambiar una rueda. No sé qué hacer, me tuve que poner balizas y no puedo dejar la camioneta acá", explicó en uno de los videos, visiblemente preocupada.

Peor de lo que parecía

Con el correr de los minutos, Celis advirtió que el daño era más grave de lo que había pensado al principio. Lejos de tratarse de una simple pinchadura, la rueda había reventado. "No se me pinchó, se me explotó, no sé qué hacer", corrigió.

Esa confirmación terminó de desbordarla, entre lágrimas, y mientras intentaba encontrar una salida, hizo una confesión que conmovió a quienes seguían sus publicaciones: "No sé por qué no estoy preparada para esto".

La ayuda que llegó a tiempo

El mal momento, sin embargo, tuvo un final feliz. Más tarde, Daniela volvió a publicar contenido en sus redes, ya mucho más tranquila, y mostró a tres hombres trabajando sobre la rueda para solucionar el inconveniente. "Los vecinos me vinieron a ayudar", contó, agradecida por la colaboración de quienes se acercaron al lugar.

Gracias a esa ayuda, el desperfecto pudo resolverse y Celis logró retomar su camino y continuar con su día. Así, lo que había comenzado como una escena de desesperación terminó convertido en un gesto solidario que la ex Gran Hermano quiso destacar ante sus seguidores.