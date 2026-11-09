Una figura de Telefe sorprendió con su impresionante cambio físico: "Después"

Una figura de Telefe sorprendió a sus seguidores de Instagram al subir un antes y un después de su impactante cambio físico.

Alexander Caniggia sorprendió a sus seguidores al mostrar su impactante cambio físico a través de sus redes sociales. El mediático compartió el domingo 8 de noviembre, en sus historias de Instagram, dos fotografías que reflejan el antes y el después de su transformación.

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Junto a las imágenes, en las que aparece con el torso desnudo, el creador de contenido escribió: “Antes. Después”. En la primera fotografía se lo veía con una figura menos trabajada, mientras que en la más reciente se destacan sus abdominales más marcados.

Alex Caniggia mostró su cambio físico en su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que el influencer habla de su transformación. A mediados de octubre había compartido un vídeo en el que alentó a sus seguidores a modificar sus hábitos: “Dejá el chupi, dejá de fumar, dejá la cerveza, dejé el fernet”. Además, aseguró: “Estoy hecho una bestia”.

El duro descargo de Alex Caniggia contra Mariana Nannis

Alex Caniggia publicó un contundente descargo contra su madre, Mariana Nannis, después de que la mediática realizara comentarios despectivos sobre Melody Luz, pareja de su hijo, y sobre Venezia, la nieta de ambos. El conflicto se desató a partir de una entrevista telefónica que Nannis concedió al programa El Ejército de la Mañana, de Bondi Live.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Alex cuestionó que su madre pusiera en discusión el origen de su hija, de tres años, y defendió tanto a Venezia como a Melody: “¿Qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco o en Ginebra? El problema nunca fue San Martín. El problema es la mentalidad de quien cree que un barrio determina el valor de una persona”.

En su descargo, el mediático también salió en defensa de su hermana Charlotte Caniggia, al asegurar que Mariana había realizado comentarios despectivos sobre ella y su situación económica. Alex cuestionó la actitud de su madre como abuela y como madre, y sostuvo que no aceptaba que humillara a sus propios hijos.