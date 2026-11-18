La modelo e influencer, Martita Fort, confirmó su separación de Juan Manuel Ramírez, el chico uruguayo con quien había comenzado una relación meses atrás. En ese marco, sorprendió al anunciar que está dispuesta a volver a buscar pareja. En su momento, la hija del mediático, Ricardo Fort, comunicó la ruptura a través de sus historias de su cuenta personal de Instagram.

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En ese sentido, publicó un mensaje sin filtros para dar por terminado el vínculo sentimental: “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”. En el mismo comunicado, Marta dejó una frase que llamó la atención y que muchos interpretaron como una indirecta hacia su expareja: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”. Sin embargo, no explicó en detalle los motivos de la separación.

Finalmente, Martita se refirió al modo en que había conocido a Juan Manuel y etiquetó a la cuenta de Blender, el programa de streaming en el que había organizado un casting para encontrar pareja: “Así que... @estoesblender, ¿seguimos con el casting?”.

Quién es la expareja de Martita Fort

Juan Manuel Ramírez es un joven empresario uruguayo de 28 años que se dedica al rubro automotor, principalmente a la compra y venta de vehículos de alta gama. Su nombre comenzó a ganar notoriedad en los medios en agosto de 2026, cuando se conoció públicamente su relación con Marta Fort, según publicó el diario uruguayo El País.

Ambos se conocieron a través de un casting que la influencer realizó en el programa de streaming Blender at Night, donde buscaba candidatos para conocer. Ramírez decidió contactarla y, cuando ella estaba por viajar a Miami, tomó la iniciativa de viajar para encontrarse con ella. Finalmente, compartieron un viaje por Estados Unidos, que incluyó Miami, los parques de Disney y Las Vegas. En septiembre de 2026, Marta compartió las primeras fotografías juntos en sus redes sociales y confirmó públicamente el vínculo.