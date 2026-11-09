Una figura de Telefe sorprendió con una anécdota íntima: "Se me..."

Una figura de Telefe reveló la incomoda situación que experimentó en un momento íntimo durante su participación en PH, Podemos Hablar (Telefe).

Grego Rossello sorprendió al contar una insólita experiencia íntima que vivió con una mujer durante su participación en PH, Podemos Hablar (Telefe). El humorista recordó el episodio durante una charla sobre anécdotas sexuales y relató cómo un encuentro que parecía transcurrir con normalidad terminó de una manera inesperada.

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Según contó Grego, todo comenzó cuando la mujer le pidió que le pegara. Aunque al principio accedió con cuidado, ella insistió para que lo hiciera con más fuerza: “No, dale, no seas cagón, un poquito más fuerte”. Sin embargo, después de que él cumpliera con el pedido, ella le devolvió una cachetada: “Boom. Me comí un bife que todavía me acuerdo”.

Cuando sus compañeros le preguntaron si había continuado el encuentro después de lo sucedido, el humorista fue contundente: “No, estás loco, no”. Para describir cómo quedó después del golpe, lanzó una frase que provocó risas: “Se me apagó la compu”. Luego, volvió a explicar que la situación había terminado por completo: “Se apagó todo, se reinició de nuevo”.

Grego Rossello enfrentó una noche complicada en MasterChef Celebrity

Grego Rossello volvió a quedar en el centro de la escena en MasterChef Celebrity después de una complicada noche de cocina que lo dejó con el delantal negro y lo obligó a enfrentar una nueva instancia de última chance. En la emisión del domingo 8 de noviembre, los participantes debieron preparar un pionono salado con mayonesa como ingrediente obligatorio.

La situación tuvo como antecedente otro momento de la competencia, cuando Martitegui se acercó a su estación durante el desafío del pionono y lo chicaneó por haber sido elegido como “empleado de la semana” en una prueba anterior. Grego respondió con humor: “Tengo la única obligación de no ser el peor de la noche”. El chef también le dio indicaciones para mejorar el relleno, con ingredientes como alcaparras, pepino, anchoas y mayonesa.