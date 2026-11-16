Una figura de Telefe rompió el silencio tras sufrir una complicación médica: "Fuerte dolor"

Una reconocida figura de Telefe habló por primera vez sobre su cirugía tras sufrir problemas de salud derivados de una diverticulitis.

Luis Piñeyro se sometió a una cirugía robótica luego de sufrir problemas de salud derivados de una diverticulitis. Tras este hecho, el periodista compartió con sus seguidores de Instagram cómo fue el proceso médico y remarcó los avances tecnológicos en la medicina.

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En ese marco, acompañó una imagen de él en el hospital con unas palabras de tranquilidad para sus seguidores: “Me operó un robot. Sí, así como lo estás leyendo. Después de varios días con un fuerte dolor abdominal y fiebre que se repitió durante semanas, producto de una diverticulitis, me tocó pasar por quirófano donde me realizaron una cirugía robótica comandada por el gran Doctor Cingolani”.

Luis Piñeyro se sometió a una cirugía robótica luego de sufrir problemas de salud derivados de una diverticulitis.

Luego, agradeció al equipo médico y destacó la hospitalidad de los profesionales: “Hoy solo tengo palabras de agradecimiento. Están en cada detalle para que los pacientes podamos transitar esos momentos difíciles bien custodiados y contenidos por profesionales de primer nivel. Después de varios días complicados, recibir el alta médica y volver al ruedo fue una gran alegría”

El historial medico de Luis Piñeyro

No era la primera vez que Piñeyro tenía que pasar por una cirugía. En diciembre de 2021, el periodista había contado que decidió consultar con un médico luego de sentir molestias durante varias horas y preocuparse por un dolor persistente en la zona pélvica. En ese momento, explicó que debió ser intervenido por un cólico renal que le había provocado fiebre y fuertes dolores durante todo un fin de semana.

Durante los últimos años, Piñeyro formó parte de Pampita Online, el programa que se emitía por Net TV y que conducía Pampita Ardohain. Se desempeñó como panelista y compartió pantalla con la modelo. Además, en aquella época también estaba al frente de un magazine de la misma señal, donde analizaba semanalmente distintos videos relacionados con la actualidad y el mundo del entretenimiento.