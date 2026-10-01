Una figura de Telefe renunció a su programa en vivo: "Lo vengo pensando"

Cortá por Lozano atraviesa una nueva modificación en su equipo luego de que Augusto Telias confirmara su salida del programa de Telefe. El periodista llevaba un año y medio como parte del ciclo conducido por Verónica Lozano y explicó al aire que tomó la decisión por cuestiones personales. De todos modos, aclaró que continuará trabajando en el canal.

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La salida fue anunciada por la propia Verónica Lozano, quien explicó durante el programa que Telias había decidido dejar el ciclo. "Hoy Augusto deja de ser parte de Cortá por Lozano. Una decisión que él ha tomado y que respetamos, que lamentamos, pero ha sido muy lindo tenerte con nosotros todo este tiempo", expresó la conductora.

Luego, el periodista tomó la palabra y explicó que no se trataba de una decisión sencilla. "Para mí no es una decisión fácil, lo vengo pensando desde hace un tiempo. Es por cuestiones personales que ya hemos conversado mucho", contó.

A pesar de su salida del magazine, Telias seguirá ligado a Telefe. Según explicó, continuará en Buen Telefe, donde se desempeña principalmente en la cobertura de policiales y también participa ocasionalmente como reemplazo en la conducción.

Una figura de Telefe renunció a su programa en vivo.

El balance de Augusto Telias tras su paso por el programa

Durante su despedida, el periodista también destacó el impacto que tuvo su participación en Cortá por Lozano. Telias recordó que durante gran parte de su carrera se había dedicado al periodismo de actualidad. "Para mí, haber participado de este programa fue algo inesperado porque tengo 24 años en el canal y siempre me dediqué al periodismo ‘serio’ y me hizo muy bien", señaló.