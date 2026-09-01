Figura de Telefe hizo un repudiable comentario sobre el retiro de Messi: “Me chupa tres huevos”

El fútbol argentino vivió una jornada histórica el lunes 31 de agosto, cuando Lionel Messi anunció oficialmente su retiro de la Selección argentina. El capitán y máximo ídolo del combinado nacional se despidió con una extensa y emotiva carta en sus redes sociales, en la que expresó: "Me vacié, ya no tengo más para dar".

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Así cerró una de las carreras más gloriosas del deporte argentino, coronada con la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. La noticia generó una ola de mensajes de cariño y reconocimiento de parte de colegas, dirigentes, políticos y figuras públicas de todo el espectro.

La figura de Telefe que atacó a Messi

Sin embargo, no todos se sumaron al homenaje. Martín Cirio, conocido en las redes como La Faraona y actualmente jurado del ciclo Popstars en Telefe, decidió expresar públicamente su total desinterés por el fútbol y por el momento que atravesaba el país en su stream de ayer, generando el repudio de miles de usuarios.

Martín Cirio trabaja en Popstars.

"Dejen de romper las pelotas con Messi, me chupa tres huevos Messi. ¿Arranqué stream y se retira Messi? La puta que los parió", lanzó el influencer apenas comenzó su transmisión, visiblemente molesto por la repercusión que estaba teniendo la noticia en todas las plataformas.

Lejos de moderar sus palabras, Cirio continuó con sus descargos minutos después: "Pero se retiró recién, a las 12 del mediodía, pero Messi la puta que te parió. Mirá todo lo que escribió, no hay un resumen", se quejó, en referencia al extenso mensaje de despedida que había compartido el rosarino en sus redes sociales.

Consciente de la repercusión que iban a generar sus dichos, el propio conductor se victimizó de antemano: "Nada, yo qué sé. Un abrazo, ay perdón, el fútbol me interpela tan poco que no puedo fingir emoción. Me van a re funar, con Messi no se mete nadie. No voy a fingir igual una emoción que no tengo", cerró, sin filtro.

Las repercusiones no tardaron en llegar. En cuestión de minutos, los recortes del stream se viralizaron en X e Instagram, donde miles de usuarios cuestionaron con dureza los comentarios del jurado de Popstars, al que acusaron de faltarle el respeto a un ídolo popular en un día tan significativo para millones de argentinos. Hasta el momento, ni Cirio ni la producción del ciclo de Telefe se pronunciaron oficialmente sobre la polémica, que promete seguir sumando capítulos en las próximas horas.