Una figura de Telefe ganó un juicio millonario y se filtró la cifra

Una conocida figura de Telefe resolvió a su favor un reclamo contra una marca de electrodomésticos, y se conoció cuánto dinero recuperó. La cifra, que trascendió en las últimas horas, volvió a poner el foco en un problema que muchos consumidores conocen. El caso se originó en un lavarropas de alta gama que nunca funcionó como esperaban.

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¿Quién es la figura de Telefe que ganó una cifra millonaria?

Se trata del Chino Leunis, quien llevó a la marca a la Justicia luego de comprar un lavarropas de alta gama que podía manejarse con Inteligencia Artificial. El equipo, adquirido por la familia en un canal oficial, presentaba “desperfectos técnicos recurrentes”. Cansado del mal funcionamiento, el locutor decidió reclamar formalmente.

Chino Leunis ganó un juicio millonario.

Un problema que no se solucionaba

Según se relató en Intrusos (América TV), el equipo tenía un inconveniente crónico que impedía su correcto uso. La unidad fue revisada por el servicio técnico en al menos cinco oportunidades, pero la falla persistía. Por eso la familia tuvo que pagar de su bolsillo reparaciones complementarias de 300.000 y 290.400 pesos.

Ante la falta de una solución en la vía privada, solicitaron al Municipio de San Isidro la restitución del valor del bien y de los gastos técnicos. Como cada parte mantuvo su postura, la dirección del organismo local decidió elevar las actuaciones al secretario de sumarios. Ese paso encaminó la resolución del caso.

La cifra que se filtró

Finalmente, la marca tuvo que devolverle los gastos, un monto equivalente a unos 5 millones de pesos, según se informó. De esa manera, Leunis recuperó el dinero invertido en el electrodoméstico y en las reparaciones. Hasta el momento no hubo declaraciones públicas ni de él ni de la empresa sobre el desenlace.

Un caso que resuena

La situación puso sobre la mesa los reclamos por productos con fallas recurrentes, un tema que suele preocupar a quienes compran artefactos de alto costo. En este caso, el resultado dejó a la familia con el dinero de vuelta tras un proceso de varios pasos.