Una figura de Telefe contó que empezó a hacer delivery por la crisis: "Estamos para atrás"

La crisis económica golpea fuertemente al bolsillo de los argentinos, sobre todo a lo que la clase media para abajo respecta. La capacidad de consumo está cada vez más reducida y la de ahorro tampoco es una salvedad. Es por ese motivo que llegar a fin de mes se está haciendo cada vez más cuesta arriba y no son pocos los que tomaron la decisión de sumar más horas de trabajo.

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Esto no escapa a figuras reconocidas. Un caso es el de Thiago Medina, quien a través de su cuenta oficial de Instagram anunció que comenzará a trabajar para una reconocida aplicación de delivery para poder tener un mayor sustento, sobre todo teniendo en cuenta que debe alimentar también a sus hijas, Aimé y Laia.

Thiago Medina junto a Daniela Celis y las hijas que tienen en común.

El nuevo trabajo de Thiago Medina

El joven, que se hizo famoso por su recordada participación en Gran Hermano y por la cual conoció a la madre de las gemelas (Daniela Celis), mostró en la red social de la camarita cómo se veía cargando la mochila icónica de la empresa para la cual estará trabajando.

"Buenas, acá estamos", lanzó primeramente, para girarse y enseñar el mencionado elemento de trabajo. Seguido a ello, explicó: "Como la situación de ser influencer está para atrás, estamos yendo a hacer delivery gente. Así que ya saben, cualquier cosa si necesitan un pedido, me mandan un mensajito acá".

Tras estas palabras, le dedicó otras a la situación que atraviesa y que es similar a la que están pasando muchos otros en el país: "Estamos para atrás gente, para atrás. Acá andamos, laburando en Pedidos Ya, hay que laburar". Finalmente, cerró con un "I love you my friends", que en español significa "Los amo mis amigos".