Una reconocida figura de Telefe emocionó a sus seguidores de Instagram al anunciar que está esperando su primer hijo junto a su pareja.

A través de su cuenta personal de Instagram, la actriz Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a sus seguidores al revelar que está esperando su primer hijo junto a Gustavo Qüerio Hormaechea. Asimismo, compartió un álbum de fotos luciendo la panza de embarazada.

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En ese marco, acompañó el conmovedor anuncio con unas palabras emotivas sobre esta nueva etapa en su vida: “Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la notica más hermosa del mundo: voy a ser mamá”.

Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a sus seguidores al revelar que está esperando su primer hijo junto a Gustavo Qüerio Hormaechea.

Luego, remarcó el vínculo con su pareja y agradeció tenerlo a su lado: “Ese momento en el que de verdad no estás entendiendo nada, shock total. Armar una familia con vos mi amor, mi sueño desde el día que te conocí. Hola mejor papá del mundo. Es imposible mirarme al espejo y no emocionarme, qué hermosura cómo te empezás a notar mi amorcito”.

La historia de amor entre Sofía Jujuy y Gustavo Qüerio Hormaechea

Sofía Jujuy atraviesa un gran momento sentimental junto a Gustavo Qüerio Hormaechea, un empresario salteño. La modelo contó que se conocieron en Tilcara: “Fue como lo conocí también en mi lugar en el mundo que es Tilcara. Fue toda una manera tan natural, estaba siendo tan yo que no me importaba nada”.

Según su relato, su hermana menor se había mudado a Salta y su pareja era amigo de Gustavo. En ese entonces, destacó su personalidad y sus valores: “Siento que es una persona muy simple. Con valores muy claros. Su don de gente y su corazón es lo que más me enamoró”.

En una entrevista con Revista Gente, Sofía contó que todavía siente nervios y emoción cada vez que sabe que va a reencontrarse con su pareja. Además, reveló que vivieron un momento muy íntimo en una capilla de Salta: “Fue un momento que estábamos en Alfarcito, que es un pueblito muy chiquito de Salta, y bajamos a recorrerlo y literal solamente había una capilla”.