Una figura de Canal 13 se va del canal para irse a vivir a otro país

Una figura reconocida de Canal 13 protagonizó un emotivo momento al aire tras anunciar su retiro definitivo de la televisión.

La periodista chilena de economía Mariabelén Briones Campillay anunció su retiro definitivo de la televisión durante una emotiva emisión de Canal 13, un canal de televisión abierta chileno y aseguró que se irá a vivir a otro país. Asimismo, los compañeros del ciclo homenajearon el recorrido profesional de la comunicadora.

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En ese marco, los conductores Iván Valenzuela y Consuelo Saavedra tomaron la iniciativa para dedicarle sentidos mensajes a su colega. Por su parte, Campillay no pudo contener las lágrimas y se quebró durante la transmisión. Además, explicó que el canal se había convertido en su "lugar seguro" tras enfrentar difíciles momentos personales, como el fallecimiento de su padre poco antes de su llegada al ciclo.

Maríabelén Briones Campillay obtuvo el premio "Pobre el que No Cambia de Mirada" por su nota "Alto costo de la vida: la odisea para llegar a fin de mes en Chile".

Respecto al motivo que derivó en la decisión de dejar la televisión chilena, la periodista aseguró que su futuro profesional seguirá en España: “Obvio que es una decisión compleja, pero mi jefe me ha dicho que ‘para ganar unas cosas, hay que ganar otras’ y es algo que quería hacer hace mucho tiempo”.

El canal de televisión abierta chileno

Canal 13 es un canal de televisión chileno que comenzó sus transmisiones el 21 de agosto de 1959. Es uno de los canales más antiguos e importantes de Chile y, a lo largo de los años, acompañó a varias generaciones con programas variados de entretenimiento, noticias y cultura.

Su programación incluye noticieros, teleseries, programas de concursos, reality shows y espacios de opinión. Algunos de sus programas más conocidos tuvieron gran impacto entre el público chileno, convirtiendo al canal en una parte importante de la televisión del país.

Actualmente, Canal 13 continúa transmitiendo tanto por televisión abierta como a través de plataformas digitales. Además de informar y entretener, el canal fue adaptándose a los nuevos medios y a los cambios en los métodos de consumo de televisión.