Una figura de C5N decidió contar todo sobre su adicción: "Esto recién empieza"

Mariela López Brown, periodista de C5N, sorprendió a sus seguidores al abrir su intimidad en las redes sociales para contar una lucha que lleva adelante desde hace apenas unos días: dejar el cigarrillo después de cuatro décadas de fumar. La comunicadora eligió Instagram para compartir, paso a paso, cómo está atravesando este proceso, lejos de la solemnidad y con el humor que la caracteriza frente a cámara.

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"Esto recién empieza": el primer posteo que generó revuelo

Todo comenzó cuando la periodista publicó un mensaje breve pero contundente: "Siete días sin cigarrillo. Esto recién empieza. Se agradecen buenos comentarios. No quiero parches, ni pastillas, ni nada. Así a pelo. Si sale bien, mejor. Y sino, al menos lo intenté". La frase generó de inmediato una ola de apoyo entre sus seguidores, que la llenaron de mensajes de aliento.

Mariela López Brown contó que está dejando el cigarrillo.

Una relación de 40 años más larga que la de sus propios hijos

Horas más tarde, López Brown amplió el relato en un video donde reconoció lo difícil que resulta romper con un hábito tan arraigado. "Una semanita sin fumar, ¿podés creer? Ni yo me creo eso", arrancó, entre risas. Después, con más seriedad, aclaró que todavía es pronto para hablar de un logro definitivo: "No digo que dejé, porque la verdad que una semana sin fumar no es haber dejado después de 40 años, la relación más extensa de toda mi vida. Ni con mis hijos, porque son menores de 40 años. Así que, bueno, cuesta", admitió, dejando en claro que el camino todavía es largo.

Cómo era su rutina con el cigarrillo

La periodista también repasó de qué manera el tabaco atravesaba cada momento de su día. "Mi vida era en función a todo lo que hacía con el cigarrillo. Me despertaba, me bañaba, desayunaba, bajaba, me prendía un pucho. Llegaba al canal, me prendía un pucho. Llegaba al destino, me prendía un pucho", detalló. Confesó además que hoy siente la necesidad de reemplazar ese ritual con otra actividad y agregó que ahora camina sin parar para canalizar la ansiedad que le genera dejar el hábito.

Mariela López Brown apuesta a una vida nueva.

El "método Mariela": sin excusas ni medias tintas

Lejos de seguir consejos tradicionales, la comunicadora explicó que decidió encarar el desafío a su manera, sin sustitutos como caramelos ni reducción progresiva. "Es el método Mariela, olvidate. Lo vamos a hacer así, a todo nada, blanco, negro, bien de capricornio", afirmó con total sinceridad. Y cerró con una promesa a sus seguidores: si en una semana publica un nuevo video, será porque llegó a los 15 días sin fumar. Caso contrario, admitió, significará que el intento no salió como esperaba.