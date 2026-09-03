Figura de América cruzó a Milei tras su cuestionable planteo sobre los opositores: "El pueblo"

Javier Milei volvió a dar un discurso en el marco de un evento privado, en esta ocasión el de "Vientos de cambio". Allí habló sobre distintos aspectos de la realidad social; económica y política de Latinoamérica, aunque uno de sus dichos en particular generó un fuerte repudio en redes sociales.

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Al hablar sobre una posible reelección, señaló: "Si no ganamos es porque, como sociedad, estamos decidiendo suicidarnos". Desde luego esto tuvo una enorme repercusión y no fueron pocas las personas que decidieron salir a responderle. Entre ellas, una importante figura que tiene América: Flor de la V.

¿Qué dijo Flor de la V de Milei?

Haciéndose eco de esa apreciación tan deleznable, sobre todo teniendo en cuenta el aumento en la tasa de suicidios (que ya es la principal causa de muerte entre los jóvenes), un flagelo que se vio agudizado por la fuerte crisis económica que atraviesa el país, la conductora de Socios del Espectáculo decidió dar su parecer.

En ese sentido, expresó a través de X: "Gobernar también es aceptar que el voto no es obediencia ni un cheque en blanco. El pueblo no se suicida cuando elige distinto. Se expresa".

El tuit de Flor de la V contra Milei.

¿Qué más dijo Milei?

Tras su desafortunada frase, aunque en línea con ella, dejó en claro: "Nosotros no vamos a flexibilizar nuestra política fiscal. El resultado fiscal no se negocia y tampoco vamos a negociar la política monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación".

Luego, agregó: "Al populismo no se le gana haciendo populismo. Esto es, no hay sustituto para las buenas políticas, no hay sustituto a hacer lo moralmente correcto. Lo que tenemos que hacer es mantenernos en ese rumbo y que elijan los argentinos".