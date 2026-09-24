Fernanda Metilli contó los motivos de su separación de Rada: "Con amigas"

Fernanda Metilli se sinceró sobre los motivos que llevaron a su separación de Rada en dos oportunidades, y reveló detalles poco conocidos sobre la dinámica de la pareja durante esos períodos de distancia. La actriz habló sin filtro en una entrevista con Emilia Attias para Infobae.

{{{htmlAmp}}}

Dos rupturas con un patrón en común

Según contó Metilli, la primera separación fue la más extensa: seis meses, en un momento en que llevaban cuatro años de novios. La segunda, en cambio, duró apenas semanas. En ambos casos, fue ella quien tomó la decisión de terminar el vínculo, y también quien propuso retomarlo tiempo después.

Fernanda Metilli hizo una fuerte revelación.

Consultada sobre si hubo otras personas involucradas durante esos períodos de distanciamiento, la actriz fue tajante: "No sé de su parte. Yo no. Yo estaba tranquila, sola, sacando el raye para afuera. Viajé sola y con amigas, que igual lo hago estando en pareja, pero en ese momento era sin pensar en nada y sin estar en contacto con la otra persona".

El origen del enojo

Metilli explicó que ambas rupturas respondieron al mismo patrón: un enojo que necesitaba procesar en soledad. "Fue un distanciamiento por enojo. Cuando hay enojo, a mí dejame que se me pase. Se me pasa sola. Bueno, con amigas, con terapia...", relató, y agregó que ese malestar suele durarle alrededor de un mes, durante el cual prefiere no tener cerca a la otra persona porque, según explicó, "me enojo más".

La actriz fue autocrítica sobre su forma de manejar los conflictos: "Lo que hago es ir acumulando, que está remal eso. En el momento me adapto y después un día hiciste algo y digo chau. Y me fui", contó entre risas. Y sumó: "Cuando me enojo es heavy. Soy un torbellino. Pero no solamente con la relación de pareja... se activa un botón que no lo recomiendo".

El desafío de una pareja "libre"

Metilli también reflexionó sobre el tipo de relación que construyó junto a Rada, marcada por la independencia y la ausencia de convivencia: "No convivimos, somos muy independientes. Tener ese tipo de pareja lleva más laburo que una pareja tradicional porque en general terminás el día y te encontrás con tu pareja porque viven juntos". Según explicó, las dos crisis surgieron precisamente por no sostener ese esfuerzo extra que exige un vínculo sin las rutinas compartidas de una pareja convencional.

Sobre el motivo de la reconciliación, la actriz fue simple y directa: "Porque lo extrañaba y sentía que todavía quedaba algo más". Hoy, la pareja atraviesa una nueva etapa, con la conciencia de que ese cuidado constante del vínculo es, según sus propias palabras, tanto su punto débil como lo que los mantiene unidos.