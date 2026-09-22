Fernanda Iglesias sorprendió a todos al hablar por primera vez de su salud mental: "Tengo un diagnóstico de..."

Fernanda Iglesias sorprendió a todos este martes por la tarde, al hablar por primera vez sobre un diagnóstico que le hicieron en el término reciente y que guarda relación con su salud mental. Lo hizo en Puro Show, mientras le realizaba una nota al diseñador Benito Fernández, generando gran conmoción.

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"Hay que animar a la gente, sobre todo a los jóvenes, a tratarse. A mí me pasó que no lo hice a tiempo, me enojaba, tenía problemas para vincularme, era conflictiva y fue re duro para mí", explicó primeramente, para luego dar con el nombre de la afección.

Fernanda Iglesias, reconocida periodista.

¿Qué problema de salud mental tiene Fernanda Iglesias?

"Yo tengo un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y empecé a tratarme a los 53 años", lanzó de manera intempestiva, para luego remarcar que "es importante arrancar antes para que la vida no sea tan caótica". El TLP, como es más conocido, tiene un marcado impacto en la estabilidad de las emociones, repercutiendo sobre todo en la autoimagen, las conductas y las relaciones interpersonales.

"Todos notan que estoy cambiada y es muy importante que la gente que pasa por esto, sepa que se puede vivir mejor", completó al respecto. Desde luego generó repercusión en las redes sociales, ya que nunca había hablado antes sobre lo que padece, aunque celebraron que el blanqueo sea en pos de dejar un mensaje para que la gente cuide su salud mental y no la deje en segundo plano.