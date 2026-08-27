Fernanda Iglesias no dudó en revelar información inédita sobre el escándalo que involucra a la familia de Tini Stoessel durante una transmisión de Puro Show (El Trece).

Durante una transmisión en vivo de Puro Show (El Trece), la periodista Fernanda Iglesias recordó la denuncia que María Cristina Chaves, esposa del padre de Mariana Muzlera, presentó en junio de 2022 contra la madre de Tini Stoessel por el supuesto hurto de 95 mil dólares. Según relató Iglesias, el conflicto se suma a la interna familiar que atraviesa la familia Stoessel.

Mariana Muzlera junto a su hija, Martina Stoessel.

En ese entonces, Iglesias explicó que la mujer, de 79 años, había asegurado que el dinero se encontraba en una cuenta bancaria que compartía con su marido, quien estaba internado en un geriátrico, y que en mayo de 2021, Mariana Muzlera habría retirado los fondos sin autorización.

A raíz de esta denuncia, Iglesias contó que Mariana Muzlera negó los hechos y que, durante el proceso judicial, no pudo demostrar que no había retirado el dinero. Según explicó la periodista, el banco no contaba con registros de sus cámaras de seguridad y se sostuvo que los fondos habían sido entregados con autorización del titular. En ese sentido, Iglesias expresó: “María Cristina Chávez, madrastra de Mariana Muzlera, le hizo una nueva demanda en 2024, esta vez en el fuero civil”.

Una nueva polémica en la familia Stoessel

Luego, la periodista explicó en detalle cuáles serían los términos de la supuesta demanda civil y precisó qué conceptos estaría reclamando María Cristina Chaves, además del dinero que, según su denuncia, debería ser devuelto: “Ella le reclama por daños y perjuicios. Le pide que devuelva esos 95 mil dólares y suma al pedido 1.500.000 pesos por daño moral, 1 millón de pesos por daño psicológico y 192 mil pesos por el tratamiento psicológico que inició”.

Finalmente, Iglesias volvió al presente y se refirió a la situación patrimonial actual de la mamá de Tini, en relación con las medidas judiciales que se habrían tomado en su contra. Según explicó, la denunciante también tendría preocupación por la posibilidad de no poder recuperar el dinero reclamado si la Justicia finalmente falla a su favor: “La mamá de Tini está inhibida porque le han embargado sus bienes. La que denuncia teme que la sentencia resulte a su favor y Mariana diga que no tiene nada a su nombre”.