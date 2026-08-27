Se supo que pasó tras el llamado de la mamá de Tini a Yanina Latorre en vivo: "Grave"

Se supo que pasó tras el llamado de la mamá de Tini a Yanina Latorre en vivo.

La mamá de Tini Stoessel, Mariana Muzlera, sorprendió a Yanina Latorre con un llamado durante la emisión de SQP. La comunicación ocurrió en medio de la polémica por la situación patrimonial de la cantante y generó especulaciones sobre los motivos del contacto. Un día después, la conductora explicó a Ciudad Magazine cómo continuó el episodio y aclaró si hubo enojo.

Después de la comunicación televisiva, Yanina Latorre confirmó que todavía no volvió a conversar con Mariana Muzlera. "Todavía no volví a hablar", expresó.

Ante la consulta del portal sobre si la madre de Tini Stoessel se había comunicado molesta, tal como había señalado Pepe Ochoa en LAM, la periodista negó esa interpretación. "Mariana no se enojó. No dije nada grave. Otros dijeron barbaridades", aseguró Yanina al ser consultada por Ciudad Magazine.

Además, explicó cuál considera que fue la verdadera razón detrás del llamado que recibió mientras conducía SQP: "Yo creo que me llamó para contarme su versión".

Se supo que pasó tras el llamado de la mamá de Tini a Yanina Latorre en vivo.

Cómo fue el llamado en vivo a Yanina Latorre

El episodio ocurrió el 26 de agosto, mientras Yanina Latorre conducía SQP. En plena emisión, recibió una comunicación de Mariana Muzlera y decidió atenderla al aire. Sin embargo, la conductora rápidamente advirtió que la mamá de Tini no pretendía mantener la conversación públicamente. Por eso, optó por cortar el llamado y evitar que la situación quedara expuesta frente a las cámaras.