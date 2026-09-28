Fernanda Iglesias se enojó por las críticas a Milei y le hizo un insólito reclamo a Lali en vivo: "En lugar..."

Fernanda Iglesias cuestionó a Lali Espósito luego de que la cantante volviera a lanzarle una indirecta a al presidente Javier Milei durante su presentación en River y reclamara atención sobre la salud mental de los argentinos. En ese contexto, la periodista hizo una particular propuesta para la artista, a la que la lanzó la insólita acusación de "destruir" al Gobierno.

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Durante su intervención, Iglesias planteó qué piensa debería hacer Lali en una próxima presentación en el estadio de River. "En el próximo River que hagas, 'amora', decí esto: 'La verdad que, Alberto, no estuvo bueno lo que hiciste y ahora estamos pagando los platos rotos'", lanzó la periodista en El Trece.

"¿Sabés lo que le pediría a Lali? Que en lugar de destruir un gobierno, que construya", continuó Iglesias y agregó: "¿Construir qué sería? Pedir campañas sobre salud mental".

Fernanda Iglesias se enojó por las críticas a Milei y le hizo un insólito reclamo a Lali.

Qué dijo Lali durante su recital

Antes de interpretar "Ciudad de pobres corazones", tema de Fito Páez, Lali se tomó un momento para hablar sobre la salud mental. "Esta canción me pone un poco nerviosa cantarla, primero porque no la canté nunca en un show, pero se me apareció pensando en la imagen de este momento. Se me apareció porque en las últimas semanas estuve leyendo una noticia que me inquietó y me entristeció un montón", comenzó.

"Argentina, que es de muchos récords bárbaros, en el deporte, en el arte, tiene uno que no es para nada bueno y es muy doloroso. En los últimos años y, en este momento en particular, nuestro país tiene la mayor tasa de suicidios entre personas de 15 y 34 años. Y creo que es una edad de muchos de los que estamos acá, más o menos", continuó Lali y concluyó: "Obviamente, uno se pregunta qué estamos haciendo como sociedad y qué están haciendo las autoridades con esta problemática tan dolorosa".