Eduardo Feinmann y Pablo Rossi analizaron la reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei y cuestionaron la posibilidad de modificar las reglas de las elecciones de acuerdo con las necesidades políticas de cada espacio. Durante su habitual pase en A24, ambos periodistas coincidieron en que los cambios generan interrogantes sobre la seriedad institucional del país.

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El primero en expresar su postura fue Rossi, quien apuntó directamente contra el tratamiento de las normas electorales. “Tener ese manoseo en las leyes electorales no es de un país serio, no es desde ninguna perspectiva un país serio”, sostuvo. Feinmann manifestó su acuerdo y profundizó el planteo con una crítica a la posibilidad de mantener o eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) según la conveniencia del oficialismo. “Yo coincido plenamente con vos, porque cambiar las reglas del juego según te convenga, dejo las PASO si me conviene, saco las PASO si me conviene, yo estoy totalmente de acuerdo con vos”, expresó.

Eduardo Feinmann y Pablo Rossi se refirieron a la intención de suspender las PASO por parte del oficialismo.

La referencia a Mauricio Macri y el cambio de postura sobre las colectoras

En otro tramo del intercambio, Feinmann mencionó a Mauricio Macri y recordó sus cuestionamientos a las listas colectoras, un mecanismo que volvió a aparecer en la discusión por la reforma electoral del Gobierno. “En algún momento Macri habló pestes de las colectoras. Y ahora estaría para apoyar al Gobierno con las colectoras. Esa fue la noticia de hoy. Cada uno juega su juego”, señaló el periodista, con la aprobación de Rossi.

El contexto de sus declaraciones es el proyecto que el oficialismo busca impulsar en el Congreso. El último borrador contempla suspender las PASO para las elecciones de 2027, aunque no propone eliminarlas definitivamente. También incorpora un régimen de colectoras que permitiría que una misma fórmula presidencial sea acompañada por distintas listas legislativas.

La referencia a Macri, en tanto, tiene un antecedente concreto: durante su gobierno, en 2019, se dictó el decreto 259, que restringió las adhesiones entre agrupaciones políticas de distinta denominación. Sin embargo, este martes 17 de noviembre, el PRO, luego de una reunión encabezada por el expresidente, anunció que acompañará la suspensión de las PASO y respaldará en términos generales la reforma electoral.