Feinmann reveló la verdadera razón por la que León XIV borró sus posteos diciendo ser argentino: “Es peor de lo que imaginábamos”

El periodista Eduardo Feinmann contó en Radio Mitre por qué el equipo de comunicación del papa León XIV eliminó un tuit publicado tras su visita a Luján, en el que se afirmaba que el pontífice se consideraba argentino "por adopción”. "Ahora se están conociendo detalles de por qué este tuit fue borrado y es peor, creo yo, de lo que imaginábamos", comenzó el conductor.

{{{htmlAmp}}}

Según explicó Feinmann, la frase "ser argentino por adopción" efectivamente figuraba en el discurso que León XIV tenía preparado para su intervención en Luján. Sin embargo, el Papa finalmente decidió no pronunciarla durante su mensaje. "Estaba escrita en el discurso final del Papa, pero él lo omitió deliberadamente por protocolo y como neutralidad, básicamente", sostuvo el periodista durante su programa.

El tuit que fue borrado

"Al parecer, el equipo de comunicación del Papa lo publicó tal cual como si lo hubiera dicho. En el papel figuraba la frase, el Papa no la dijo", señaló Feinmann. De acuerdo con su explicación, cuando el Dicasterio para la Comunicación detectó el error, decidió borrar la publicación.

Feinmann reveló la verdadera razón por la que León XIV borró sus posteos diciendo ser argentino.

Feinmann insistió en que durante la visita a Luján León XIV nunca pronunció la frase que circuló en redes sociales. "En Luján nunca el Papa dijo ‘tienen dos papas, me considero argentino por adopción’. Solo eso lo escribieron en las redes y después lo borraron", afirmó.