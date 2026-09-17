Eduardo Feinmann cuestionó al gobierno de Javier Milei por el contenido del Presupuesto 2027 y sostuvo que el Ejecutivo vuelve a generar conflictos con la oposición. El periodista también analizó la estrategia oficial para instalar temas en la agenda y puso como ejemplo la cuestión Malvinas. "Ahora, el Gobierno no para de tirarse tiros en los pies", afirmó en Radio Mitre.

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Durante su análisis en Radio Mitre, Feinmann cuestionó que el Gobierno haya incluido nuevamente en el proyecto de Presupuesto partidas que generan controversia en torno al financiamiento de las universidades y las políticas de discapacidad.

El periodista señaló que el Ejecutivo "mandó el Presupuesto y dentro del Presupuesto otra vez reabre la pelea por los fondos para las universidades y la discapacidad". Según planteó, la discusión puede volver a convertirse en uno de los principales ejes del enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. En ese sentido, Feinmann anticipó el escenario que podría abrirse en el Congreso: "Con lo cual, ahora la oposición se va a hacer un festín".

Feinmann reveló cuál es el nuevo "tiro en los pies" de Javier Milei.

Feinmann habló de la agenda que instala Milei

Antes de abordar el Presupuesto, Feinmann se refirió a la capacidad del Presidente para instalar determinados asuntos en la agenda pública. Como ejemplo, mencionó las iniciativas oficiales relacionadas con la soberanía sobre las Islas Malvinas. "El Presidente impone un tema, Malvinas. Y durante 10/15 días se habla de Malvinas", sostuvo el periodista al describir la dinámica que, según su interpretación, adopta el Gobierno para concentrar la discusión pública en determinados temas. "Ahora, el Gobierno no para de tirarse tiros en los pies”.