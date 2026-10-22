Feinmann le soltó la mano a Milei en vivo y lo destrozó: "Innecesario"

Eduardo Feinmann sorprendió a propios y extraños este miércoles 21 de octubre, al cuestionar abiertamente al presidente Javier Milei y señalar una de sus falencias como jefe de Estado. Por si fuera poco, también señaló la poca eficacia que está teniendo su programa económico.

{{{htmlAmp}}}

"No hay guita en la calle, no hay pesos. La economía está absorbiendo los pesos de tal manera que no circula", observó primeramente el periodista durante el pase con Pablo Rossi para A24. Fue allí cuando su colega sumó: "Me parece que empiezan a haber voces del arco de la gente que respeta a Milei, del fuego amigo, que empiezan a advertir cosas".

Javier Milei en el Forum Europa.

"Alertarlo, ¿no?", suscribió Feinmann, mencionando que debería escuchar "el viento, un poquito, en lo económico". Seguido a ello, continuó: "Ahora sí es cierto, y coincido con vos, el presidente odia esta palabra que voy a decir: creo que le falta un poquito más de empatía con la gente ¿no? Me da la sensación". Para dar mayor asidero a esto, mencionó cómo Milei volvió a referirse a la frase "no llegar a fin de mes" y cómo la contempló otra vez desde un costado muy literal. "Era innecesario", marcó el trabajador de prensa.

El estudio que enojó a Milei

Después de ello, Rossi mencionó: "Alguien tiene que hacerle entender el peligro de que se desconecte, no de un electorado que jamás lo votaría, sino de su propio electorado. El trabajo de Centrics es muy interesante, que es el que lo hizo montar en cólera".

Respecto de ese informe, profundizó: "Los más afectados (con lo de "no llegar a fin de mes") son jóvenes que lo votaron a Milei. No obstante, no están cambiando para votar al kirchnerismo, están aguantando. Ahora, si aparece Milei burlándose de esa sensación...".