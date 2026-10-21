Feinmann reveló la verdadera razón por la que Milei usa una curita en el cuello: "Según mi información…"

Javier Milei llamó la atención de muchos en las últimas horas, al aparecer públicamente con un gran apósito en su cuello, dejando entrever que algo había pasado con la salud del presidente.

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Fueron muchas las teorías que se tejieron en torno a ello, razón por la cual Eduardo Feinmann decidió contar lo que había detras de ellos durante el pase que efectúa con Pablo Rossi todos los días en A24.

¿Qué dijo Feinmann sobre la salud del Presidente?

"Tiene un apósito enorme, acá en el cuello. Y un hematoma, encima. ¿Qué es lo que se dijo hoy en medios, redes, etcétera? Que lo había mordido un perro; alguien de protocolo llegó a decir que se había cortado afeitándose; hubo algún comentario que indicaba que se había hecho una cirugía estética; algún comentario que vi por ahí en redes también hablaba de una liposucción de la papada. Varias versiones", explicó primeramente el conductor.

Para dar fin con los trascendidos, expuso: "Según mi información, el presidente entre el domingo y el lunes tuvo un accidente saliendo de la ducha. Se golpeó. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, la verdad, la salud de un presidente es una cuestión de Estado. No es solamente una cuestión banal. Obviamente hay preocupación, lo ves en las cámaras de televisión en España, con un apósito enorme, con una moretón enorme...".

A pesar de esto, señaló: "Me parece, igualmente, que la Casa Rosada quizás algo debería decir, para tranquilizar". Finalmente, resumió: "En definitiva el presidente, según mi información, tuvo un accidente como el que puede tener cualquiera en su casa: resbalar saliendo de la ducha".