Feinmann justificó a Milei de la forma más insólita por la complicidad con Flávio Bolsonaro: "Recordarles"

Feinmann justificó a Milei de la forma más insólita por la complicidad con Bolsonaro.

Eduardo Feinmann salió al cruce de las críticas al gobierno de Javier Milei por la fuga de Flávio Bolsonaro, quien salió de Brasil hacia Estados Unidos a través del aeropuerto de Iguazú. En Radio Mitre, el periodista recordó el asilo que la Argentina le concedió al ex presidente boliviano Evo Morales durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

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En medio de los cuestionamientos por la salida de Flávio Bolsonaro, Feinmann apuntó contra los dirigentes que criticaron el episodio y recordó la llegada de Morales a la Argentina, luego de dejar Bolivia en noviembre de 2019. "Recordarles a los kirchneristas que están hablando pestes de esto que Evo Morales también huyó como una rata de Bolivia. Y fue ayudado y asilado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner", afirmó el conductor.

Sin embargo, poco tiene que ver la salida de Bolsonaro de Brasil, investigado por la Justicia de ese país desde antes de las elecciones, con la de Morales en aquel momento.

Feinmann justificó a Milei de la forma más insólita por la complicidad con Bolsonaro.

La acusación de Feinmann

El periodista también responsabilizó directamente a la entonces vicepresidenta por las medidas de protección que recibió Morales durante su estadía en el país. "Por orden de Cristina Fernández de Kirchner había que cuidar al narcoterrorista de Evo Morales", sostuvo Feinmann.

"Estuvo viviendo aquí en una casa segura en la República Argentina, custodiado justamente por el gobierno argentino", agregó.