Feinmann hizo un papelón y lanzó una insólita defensa de Flávio Bolsonaro: "Se quiso ir"

El periodista Eduardo Feinmann se refirió en Radio Mitre a la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, en medio de las versiones sobre un operativo que habría contado con participación de funcionarios argentinos. Sin embargo, lo más llamativo de su intervención llegó al final, cuando rechazó que se hablara de una "fuga" y sostuvo que el dirigente brasileño simplemente había decidido irse de su país.

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Durante su programa, Feinmann repasó información sobre el operativo que habría permitido la salida del senador brasileño hacia Estados Unidos. Según las publicaciones que leía de Clarín, el asesor presidencial Santiago Caputo habría viajado a Puerto Iguazú para supervisar la maniobra, en la que habrían intervenido organismos argentinos como la SIDE, el Ministerio de Seguridad y la Cancillería.

La insólita explicación de Eduardo Feinmann

La intervención del periodista incluyó esos datos sobre el traslado de Flávio Bolsonaro y la participación del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, su comentario final se apartó de la descripción de los hechos para cuestionar que la salida del dirigente brasileño fuera definida como una fuga. "La fuga fue monitoreada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos", continuó.

Feinmann hizo un papelón y lanzó una insólita defensa de Flávio Bolsonaro.

Sin embargo, luego cuestionó: "No fue fuga. Bolsonaro se fue voluntariamente de su país, se quiso ir. No se fugó, no huyó. Se fue".