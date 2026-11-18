Los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi analizaron un hipotético escenario de PASO y debatieron sobre la posibilidad de que el peronismo alcance el 35% de los votos a nivel nacional y supere a Javier Milei.

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Durante el programa que comparten en A24, Feinmann propuso imaginar unas PASO en las que Javier Milei obtenga el 34% de los votos, mientras que el peronismo, con dos candidaturas internas, alcance un porcentaje superior en conjunto. "Hipotético, hay PASO. Según las encuestas, hoy Milei está entre 30% y 35%, más o menos”, comenzó el periodista.

Luego planteó un escenario de hipotética interna peronista, en la que la suma de ambos espacios supere al oficialismo. "Suponte que saca 34% y el peronismo... Suponte que en esas PASO Massa le gana por un punto a Axel Kicillof, pero juntos suman 35% en la PASO. ¿Y?", preguntó Feinmann. Ante ese planteo, el periodista resumió el resultado posible: "El peronismo le gana por un punto".

Feinmann encendió todas las alarmas al contar la mayor preocupación de Milei.

Rossi consideró posible la derrota de Milei

Feinmann insistió sobre la posibilidad de que ese escenario pueda concretarse y le preguntó a Rossi: "¿Creés que es tan irreal esto?". Pablo Rossi respondió que, de acuerdo con el escenario actual, no se trata de una hipótesis descabellada. "No, hoy por hoy es absolutamente verosímil ese resultado", afirmó.

A partir de esa respuesta, Feinmann profundizó sobre el piso electoral que podría conservar el peronismo a nivel nacional y preguntó: "¿Vos creés que a nivel nacional el peronismo no tiene 35% de piso?".