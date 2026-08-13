Feinmann decidió ventilar el dato sobre la inflación que Toto Caputo no quiere publicar: "Mucho más"

Tras conocerse que la inflación de julio fue del 2,1%, según el INDEC, Eduardo Feinmann fue categórico en su análisis de la coyuntura económica en su programa de A24. El conductor apuntó directamente contra dos indicadores que, según explicó, tienen en vilo al equipo económico que conduce Luis "Toto" Caputo.

La preocupación por la recaudación del IVA

"Hay dos temas por los que Caputo está preocupado", planteó Feinmann. Más allá del número de inflación que no está bajando, como prometió Javier Milei hace unos meses atrás, hay otros datos económicos que ponen en alerta a todos en el gobierno.

Caputo está preocupado por la economía argentina.

El primero, dijo, es la recaudación del IVA, que según su lectura viene mostrando signos de debilidad: "Ha bajado y el IVA es el consumo directo. Vas, comprás algo y ahí hay IVA", explicó, vinculando el tributo de manera directa con el nivel de actividad de los hogares.

Los débitos bancarios, el otro frente

El segundo punto que mencionó el conductor fue la evolución de los débitos bancarios. "Parece que le contaron al ministro que han pegado un bajón", señaló, y aclaró que ese indicador refleja el movimiento de fondos de empresas y particulares: "Eso tiene que ver con las empresas y particulares que hacen transacciones. Eso es movimiento de guita, eso es consumo puro".

Feinmann cuestionó además la forma en que el Gobierno presenta sus números macroeconómicos. "Después el gobierno te muestra un cuadro, que por ahí es lindo, un cuadrito divino. Cuando vas a esos números que son los que realmente importan, que es la guita que te entró...", planteó, dejando la idea abierta para contrastar el discurso oficial con la percepción cotidiana de la gente.

Feinmann y un comentario fuerte sobre la inflación

En ese contexto, Pablo Rossi agregó una mirada complementaria: "La economía traducida a la política no es el promedio". Feinmann retomó la idea y fue tajante para cerrar el análisis: "Lo mismo que no es el 2,1% la gente siente que es mucho más", en referencia a la brecha entre el índice oficial y la sensación térmica de los bolsillos frente a la inflación.